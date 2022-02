Ecco come avere il numero di cellulare certificato dalle Poste e associarlo alla Postepay per acquistare e compiere azioni online in sicurezza

La tecnologia ha cambiato completamente le nostre abitudini, infatti molte faccende oggigiorno si possono sbrigare con un semplice clic da casa.

Se ciò ha semplificato molte procedure, allo stesso tempo ha imposto alcune necessità e problemi da risolvere. Tutta una serie di operazioni non sempre scontate, soprattutto per chi è poco avvezzo ai dispositivi elettronici. Basti pensare alle difficoltà che tanti incontrano per capire come e dove poter fare lo SPID.

Altrettante spesso ce ne forniscono anche le nostre carte di credito o prepagate, che si basano su sistemi fortemente digitalizzati che coinvolgono anche il nostro telefonino.

Una delle carte prepagate più usate indubbiamente rimane la PostePay, dunque ecco come avere il numero di cellulare certificato per sfruttarne pienamente le potenzialità.

Codici importanti sul cellulare

La Postepay è una carta prepagata e ricaricabile attraverso la quale ricevere o trasferire denaro, ma anche effettuare pagamenti. Particolarmente comoda è per effettuare acquisti online, un’abitudine che, data la grande diffusione di siti e-commerce, non risparmia più nessuno.

Da un po’ di tempo a questa parte la sicurezza per lo shopping via web ha aggiunto un nuovo tassello. Infatti, per portare a termine le compere solitamente è necessario inserire un codice di autorizzazione ricevuto via SMS.

Allo stesso tempo, anche per abilitare l’app specifica di Postepay dovremmo ricevere un codice sul nostro telefono. Un’app comoda e spesso indispensabile perché ci consente di controllare il saldo della carta e compiere varie operazioni, quali i bonifici, comodamente dallo smartphone.

Per potersi servire di questi servizi dovremo obbligatoriamente aver certificato il nostro numero di telefono. Se non dovessero arrivarci i messaggi, assicuriamoci che il numero risulti associato alla carta accedendo al sito di Postepay e controllando nelle impostazioni la voce Sicurezza web. Qualora non risultasse, niente panico, potremo risolvere facilmente il problema così da continuare il nostro shopping online e a usufruire dell’app.

Ecco come avere il numero di cellulare certificato dalle Poste e associarlo alla Postepay per acquistare e compiere azioni online in sicurezza

Per far sì che il nostro numero risulti associato alla nostra Postepay abbiamo due strade percorribili. La prima è recarci in un ufficio postale muniti di documento d’identità, codice fiscale e carta. Comunicheremo l’intenzione di certificare il numero di telefono all’addetto dello sportello e ci penserà lui.

L’altra soluzione è recarci presso uno sportello elettronico, il cosiddetto Postamat. Basterà accedere a Servizi e opzioni e da lì a Sicurezza internet. Potremo dunque procedere ad associare il nostro numero in questi modi, in ambedue ci servirà il PIN della carta. Risolta la questione, non avremo più limiti per utilizzare in tutta comodità la nostra PostePay.

