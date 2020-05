Chissà per quanto altro tempo ancora ci toccherà girare mascherati! Sfortunatamente non si tratta di una sfilata carnevalesca, ma di una necessità richiesta per ragioni di tipo sanitario. Una necessità che rischia peraltro d’incidere pesantemente sul già precario bilancio familiare. E così c’è già chi si è preso la briga di prendere per mano i consumatori, indicando i punti vendita dove è ancora possibile fare incetta di mascherine a prezzi concorrenziali. Vediamo quindi dove acquistare mascherine a prezzi calmierati inferiori a 50 centesimi.

Le piattaforme on-line tra le più competitive

Stando ad una rilevazione, di qualche giorno fa, portata avanti dall’associazione a difesa dei consumatori “Altroconsumo”, in pole position si piazza il sistema di vendita on-line. Prendendo a campione la tipologia di mascherine monouso, questa la classifica che si è evidenziata:

Amazon: dove acquistare mascherine a prezzi calmierati inferiori a 50 centesimi

E’ questa una piattaforma che continua a confermarsi la più competitiva sui prezzi. Si va infatti da 0,34 a 0,61 centesimi a pezzo, con una media di 0,49 centesimi. Lo svantaggio da metter in conto: i tempi di consegna non così veloci.

Aliexpress: dove acquistare mascherine a prezzi calmierati inferiori a 50 centesimi

Anche Aliexpress può considerarsi una valida alternativa ad Amazon. Infatti oltre a disporre di una vasta gamma di mascherine, anche i prezzi possono considerarsi per lo più allineati alla diretta concorrente. Il rischio è che col passare del tempo molti dei prodotti, rilevati giorni fa, non siano più presenti.

A seguire: gli acquisti tramite eBay e Wish, ma con uno sforamento del tetto dei 50 centesimi a mascherina “usa e getta”. Un’indagine di sicuro interesse visto che la stima di spesa per un nucleo familiare di quattro persone si aggira attorno ai 200 euro al mese. Una tassa fissa con cui si dovrà combattere ancora per qualche mese, come minimo.