Domanda di pensione a 63 anni incredibilmente respinta per mancanza di un banale requisito

L’APE sociale, misura che scade il 31 dicembre 2021, molto probabilmente verrà prorogata anche per il prossimo anno. Il Governo, infatti, ha fatto chiaramente capire che intende prorogare sia questa misura che l’Opzione donna per il 2023. L’APE sociale permette l’accesso alla pensione solo chi rientra in determinati profili di tutela. Tra questi ricordiamo i caregiver familiari che assistono un disabile con handicap grave ai sensi della Legge 104 o gli invalidi con percentuale pari o superiore al 74%. Ma anche i lavoratori gravosi e i disoccupati. La domanda di pensione a 63 anni incredibilmente può essere anche respinta in questo caso specifico.

Chi sono i caregiver familiari?

Una figura molto importante in Italia è quella del caregiver familiare, ovvero colui che si occupa della cura del familiare disabile. Un lavoro di assistenza e di cura che raramente viene riconosciuto dallo Stato e che solo in rari casi porta al diritto di qualche beneficio reale. È pur vero che ci si occupa di un familiare disabile per dovere morale e affettivo.

Ma c’è anche da considerare che nella maggior parte dei casi per chi si occupa di un handicappato conciliare vita e lavoro non sempre è facilissimo. E molto spesso si deve ricorrere a ferie, permessi e congedi per riuscire a rispettare gli impegni familiari.

La pensione anticipata con APE sociale

L’APE sociale, proprio per questo motivo, permette al caregiver familiare di accedere alla pensione anticipata con 63 anni di età e con 30 anni di contributi. Requisiti non difficilissimi da raggiungere e che permettono, nella maggior parte dei casi, di anticipare la pensione di 4 anni.

Da sottolineare, poi, che se a richiedere la misura è una donna con figli è possibile fruire anche di uno sconto sui contributi grazie all’APE rosa. Lo sconto ammonta a 12 mesi per ogni figlio avuto o adottato fino ad un massimo di 24 mesi per 2 o più figli.

Domanda di pensione a 63 anni incredibilmente respinta per i caregiver che commettono questo errore

I caregiver, come abbiamo detto, hanno diritto ad accedere all’APE sociale. Ma non basta fruire dei permessi mensili concessi dalla Legge 104 per poter richiedere il pensionamento anticipato. È necessaria, infatti, la convivenza con il disabile che si deve assistere da almeno 6 mesi.

Se non si ha, quindi, la residenza con il familiare che si assiste la domanda di pensione APE sociale sarà, quindi respinta. Ricordiamo, a tal proposito che il requisito della convivenza tra assistito e assistente si ritiene soddisfatta anche con la dimora temporanea. Come avviene con il congedo straordinario retribuito, quindi, ci si può iscrivere al registro della popolazione temporanea del Comune in cui risiede il disabile. Ma solo se si ha residenza in un Comune differente.