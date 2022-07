Anche a fine luglio la Gazzetta Ufficiale (G.U.) continua a pubblicare interessanti bandi di concorso. Sintetizziamo in questa sede la nuova selezione (G.U. n. 57 del 19 luglio) indetta dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

Nel complesso, sono disponibili 67 posti di lavoro a tempo indeterminato per diplomati o eventuali titoli c.d. assorbenti. Nel dettaglio si tratta di 2 concorsi per soli esami per la copertura dei seguenti profili (a tempo pieno e indeterminato):

50 assistenti amministrativi, area II, fascia retributiva F2;

17 assistenti informatici, area II, fascia retributiva F2.

Il bando prevede due distinte riserve di posti, sempre fatto salvo il possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2. Una di esse, pari al 30% dei posti a concorso, è riservata al personale di ruolo della giustizia amministrativa. La seconda, invece, interessa il personale militare volontario come previsto dalla Legge.

I requisiti di ammissione ai 67 posti a tempo pieno e indeterminato

Tra i requisiti di partecipazione abbiamo la cittadinanza italiana o alto Stato membro UE, la maggiore età e il godimento dei diritti civili e politici. Ancora, l’idoneità allo svolgimento delle mansioni, il possesso di qualità morali e condotta incensurabili, l’assolvimento dell’eventuale obbligo di leva.

Il successivo art. 3 elenca i titoli di studio necessari per accedere alle selezioni.

Per il profilo di amministrativo si richiede il diploma di istruzione secondaria di II grado.

Per gli informatici serve un diploma di istituto tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a indirizzo informatico oppure ragioniere programmatore. In assenza del diploma in questi indirizzi, possono partecipare i titolari di diploma di laurea, laurea triennale, specialistica o magistrale indicati al bando (comma b, art. 3).

Disponibili 67 posti di lavoro a tempo indeterminato per diplomati e laureati

Le istanze di partecipazione vanno inviate entro la mezzanotte del 18 agosto. A tal fine i candidati dovranno utilizzare (salvo le eccezioni indicate al bando) lo schema di domanda di cui all’allegato A del testo ufficiale. La domanda va inviata tramite PEC all’indirizzo concorsoassistenti@ga-cert.it, indicando il codice della selezione cui si concorre.

L’art. 6 precisa che non saranno ritenute valide le domande incomplete, irregolari o tardive. Oppure non inoltrate come indicato nell’art. 4 o non contenenti le info chieste dall’art. 5. Parimenti saranno esclusi dalle selezioni i candidati privi di uno o più requisiti di ammissione.

In merito alla procedura concorsuale

L’Amministrazione si riserva la facoltà di svolgere una prova preselettiva in base al numero delle domande pervenute. Questa eventuale prova consiste nella somministrazione di 60 quesiti in 60 minuti sulle materie previste per le prove scritte.

Queste ultime, invece, si articoleranno in 2 prove scritte, cui va aggiunta la prova orale.

In chiusura invitiamo i lettori interessati alle selezioni del concorso a prendere visione integrale del bando per tutti i dettagli del caso.

