Concorsi in scadenza: le opportunità da non perdere a gennaio, si cercano 550 diplomati e laureati

Durante l’ultima decade di gennaio scadranno i termini di accesso a 2 importanti concorsi pubblici. Si cercano 415 assistenti per l’ADM e 145 dirigenti tecnici per il MIUR.

È necessario possedere titoli di studio specifici e una PEC per poter inviare le domande di partecipazione a entrambi i Concorsi. Nello specifico, sono indetti: un bando pubblico per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di 415 unità di personale presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici per coprire le esigenze dell’Amministrazione Centrale e Periferica del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Requisiti d’accesso per il bando pubblico promosso dall’ADM

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli offre la possibilità di inserimento, con contratti a tempo indeterminato, a 415 unità, da assegnare su tutto il territorio nazionale. Di tutti i posti, 10 verranno riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 17:00 del 20 gennaio 2025. I candidati potranno presentare la domanda solamente per uno degli ambiti territoriali indicati nel bando.

Gli interessati dovranno possedere requisiti generali e alcuni requisiti specifici e obbligatori. Tra questi, il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e il possesso di una PEC (indirizzo di Posta Elettronica Certificata), indispensabile per accedere al portate ed effettuare la registrazione. Maggiori dettagli sono contenuti nel Bando Ufficiale.

La prova d’esame sarà contraddistinta da una serie di quiz e test – anche a risposte aperte – da risolvere entro 90 minuti. Le domande saranno incentrate su argomenti come Diritto Costituzionale Amministrativo e Diritto Tributario. Saranno presenti anche test atti a certificare la conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici.

Requisiti d’accesso per il Concorso Pubblico, per Titoli ed Esami, indetto dal Ministero dell’istruzione e del Merito

Il MIUR ha indetto un Concorso pubblico volto ad assumere a tempo indeterminato soggetti specifici, per colmare 145 posti di dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, da inquadrare nel ruolo di cui all’articolo 419 del Dlgs 16/4/1994, n. 297.

sono ammessi alla partecipazione coloro che rispettano i requisiti generici, come da normative vigenti, nonché i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunti a tempo indeterminato; il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova nonché abbia maturato un’anzianità di almeno 10 anni (nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel Bando).

I candidati, entro e non oltre il 23 gennaio 2025, potranno inoltrare le domande esclusivamente in modalità telematica, accedendo al portale InPa con le proprie credenziali elettroniche. Obbligatorio anche il possesso di un Indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Sono previste due prove da superare, una scritta e una orale. Nel caso in cui il numero di candidati superi le 1450 unità verrà avviata anche una preselezione sotto forma di test con quiz a risposta multipla.