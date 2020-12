Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questa notte si verificherà una congiunzione astrale tra Giove e Saturno. I due pianeti si allineeranno alla Terra e saranno molto ravvicinati tra loro.

L’ultima volta in cui si è potuto assistere a tale congiunzione è stato 800 anni fa, nel 1226. Ai tempi di Galileo Galilei, 400 anni fa, si verificò la stessa congiunzione, ma fu impossibile da vedere ad occhio nudo. Pertanto, questa notte avremo la possibilità di assistere ad occhio nudo ad uno spettacolo astrale unico.

Come vedere la congiunzione Giove-Saturno questa notte

Questa sera 21 dicembre alle 19.20 per due ore questa congiunzione sarà visibile nel grado 00° 29’ dell’Acquario. Basterà uscire di casa e guardare il cielo ad occhio nudo verso ovest. Per assistere consigliamo di chiedere ad amici esperti di costellazioni o di utilizzare un programma di mappe del cielo che ne indichi la posizione. Meglio affrettarsi perché lo spettacolo sarà visibile per un massimo di due ore.

Cosa comporta questo fenomeno

Oltre ad essere un evento unico nei secoli, la congiunzione di stasera ha delle forti implicazioni esoteriche ed astrologiche, per chi ci crede.

Gli esperti del settore ci dicono che una nuova energia messa a disposizione dall’Universo sarà a nostra disposizione. Questa energia è a disposizione pertanto occorre a noi decidere cosa farne e come utilizzarla. Possiamo sfruttarla a nostro vantaggio come opportunità di rinnovamento.

Questa energia sarà in circolazione sino al 2023, anno in cui Plutone entrerà in Acquario.

Si pensa che l’approssimarsi alla nuova Era dell’Acquario possa portare a dei mutamenti sul piano collettivo della nostra società. Sarà un tempo di cambiamenti collettivo e di opportunità di crescita personale. La parola d’ordine del 2021 sarà “esperienza”.

Che si creda o meno all’astrologia, se questa notte usciremo dalle nostre case e scruteremo il cielo avremmo l’occasione di vedere questi due pianeti allineati. Ricordiamoci di avere le accortezze che abbiamo spiegato per vedere la congiunzione Giove-Saturno questa notte.