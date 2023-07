Come fotografare meglio per avere delle immagini perfette. Il segreto  

Il desiderio di fotografare e la voglia di trasformare in un’immagine ciò che ci colpisce fa parte della nostra creatività. Vediamo allora come fotografare meglio esaltando le nostre capacità innate con qualche consiglio tecnico.

Tutti nascono un po’ artisti, anche se non tutti hanno la capacità di disegnare o di dipingere. La macchina fotografica allora è veramente un buon compromesso per dare spazio alla nostra creatività. La tecnologia ci tende una mano e ci aiuta a comporre buone immagini.

Selfie, ma anche altro

Oggi le immagini che più fanno tendenza sono i selfie. Prima dell’uscita degli smartphone, per avere un selfie ci voleva l’autoscatto sulla fotocamera. Oggi è tutto più semplice con la vista frontale degli smartphone: basta solo l’inquadratura e lo scatto, e il selfie parte.

Ma non esistono solo selfie. Le vacanze ci offrono la possibilità di scoprire paesi e paesaggi nuovi, oltre che gente nuova. Possiamo passeggiare fra sentieri di montagna o in strade cittadine piene di gente. Tutte queste occasioni offrono la possibilità di scattare fotografie. Ognuno scatta secondo il proprio interesse. Chi ama la gente per strada allora è nato per la Street photography. Chi invece predilige i panorami allora è un paesaggista. Questa differenza determina anche la macchina fotografica da comprare.

Quale macchina fotografica comprare

Se volessimo comprare una macchina fotografica non ci resta che scegliere il modello che più ci conviene. Esistono delle macchine di dimensioni ridotte, ma che fanno fotografie stupende. Alcune si mettono in una tasca e si tirano fuori al momento opportuno. Gli appassionati di fotografia hanno le loro reflex o mirrorless di buona qualità. Anche uno smartphone può darci dei buoni scatti.

Cosa è una foto perfetta

A volte si pensa che una foto per essere perfetta debba avere delle caratteristiche impeccabili nell’immagine. Non essere mossa, tutto deve essere ben a fuoco e nitido, i colori devono risaltare e colpire.

Tuttavia scattare una foto ben riuscita può anche non coincidere con il bello tecnico sopra descritto. Per rendercene conto basta guardare le immagini dei grandi fotografi. Non è impossibile che alcune possano sembrarci brutte.

Il segreto per fare foto perfette

Per vedere come fotografare meglio c’è un segreto da non dimenticare. Non è tanto necessario possedere una macchina fotografica costosa, ma un altro elemento, che poi è “la” vera macchina. La vera macchina fotografica che più di ogni altra ci fa scattare foto perfette è il nostro occhio. Più lo alleniamo e più siamo artisti, per di più è gratuito, un vero dono di natura.

Per allenare l’occhio a saper vedere, bisogna guardare le immagini dei grandi fotografi e degli artisti. Visitare qualche galleria fotografica e perché no, partecipare a qualche concorso. Potremmo scoprire così la sorpresa di essere selezionati fra tante foto inviate.