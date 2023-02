Come avere sempre lavello, lavandino e specchio lucidi: il trucco della candela ti stupirà

Non avere più fastidiose macchie bianche su lavello, lavandino e specchio è possibile con questo trucchetto che in pochissimi conoscono. Ti basta avere soltanto una candela. Per quanto ti sembri assurdo, ecco tutti i dettagli che ti sbalordiranno.

Quando ci rechiamo in cucina o in bagno è impossibile non notare macchie bianche sul lavandino, lavello oppure sullo specchio. Questo accade per una ragione per precisa: le goccioline di acqua si fermano e depositano il calcare.

Di sicuro, quasi nessuno di noi ha voglia di mettersi a pulire per bene tutto quando utilizza l’acqua. Ma lasciare gli schizzi e farla asciugare in questo modo è un grande errore, oltre che terribilmente antiestetico, non credi?

Ma noi siamo qui oggi per dirti come avere sempre lavello, lavandino e specchio lucidi con una piccola strategia alla quale non hai mai pensato. Per metterla in atto ti basta soltanto una candela. È davvero semplice e non dovrai più infastidirti per quelle macchioline.

Qui di seguito troverai il modo di agire perfettamente e il risultato finale che otterrai. Una volta provato questo metodo vedrai che non potrai più farne a meno. Ma andiamo con ordine.

Come avere sempre lavello, lavandino e specchio lucidi: la cera come arma perfetta

L’acqua che arriva nelle nostre case contiene il calcare, una roccia sedimentaria che, lasciata ad asciugare su una superficie, restituisce una macchia bianca. Questo lo si può notare più facilmente sulle superfici in acciaio, soprattutto sui rubinetti di lavandini e doccia.

Ci sono moltissimi prodotti in commercio che promettono, infatti, un’azione anticalcare. Tuttavia, senza spendere molti soldi e usare prodotti chimici troppo aggressivi, si può optare per qualcosa di più semplice. Ad esempio, puoi usare la cera di una candela.

Basta strofinarla sulle parti interessate, poi passare un panno in microfibra e togliere la cera in eccesso. A questo punto sarà tutto molto lucido, ma mancherà la prova definitiva: il passaggio dell’acqua. Se proverai ad aprire l’acqua, vedrai con molto piacere che questa scivolerà via.

In pratica non rimarranno più schizzi e gocce d’acqua che poi, evaporando, lasceranno le macchie bianche di calcare. È un metodo davvero semplicissimo, che si può fare in pochi minuti ottenendo un risultato davvero strabiliante.

Ingredienti naturali ad azione anticalcare

La cera non è l’unico elemento in grado di eliminare le tracce di calcare. Le casalinghe, rifacendosi spesso ai famosissimi rimedi della nonna, usano nella maggior parte dei casi il bicarbonato di sodio e l’aceto.

Presi singoli, con un po’ di acqua, o messi tutti insieme, riescono ad avere un effetto davvero straordinario. Molte persone usano anche il succo di limone, sia per il suo grado di acidità, sia per avere un piacevole profumo.

Naturalmente, come in tutte le cose, bisogna prestare attenzione alle quantità usate e alle superfici che si devono trattare. Ci sono ingredienti che, anche se naturali, potrebbero essere troppo aggressivi e rovinare tutto.