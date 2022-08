Distrattamente potremmo trovarci fuori dalla nostra auto ma senza le chiavi. Se la macchina si chiude automaticamente, potrebbe essere un problema aprire senza una chiave di riserva.

Queste situazioni di emergenza possono verificarsi a pochi passi da casa o durante un viaggio. Dunque bisogna sapere come intervenire cercando di non danneggiare l’auto e dover spendere molti soldi.

Come aprire la macchina con chiusura centralizzata senza chiavi

La tecnologia ci viene in soccorso come accade in molti casi di vita quotidiana.

Per quanto riguarda l’apertura dell’auto senza chiavi, è necessario innanzitutto avere un cellulare e la macchina con un adeguato equipaggiamento tecnologico.

La macchina dovrebbe avere un sistema di controllo remoto. Il cellulare deve essere in grado di supportare il software utile al collegamento. Le app sono sviluppate dai produttori delle auto e quindi possono essere diverse l’una dall’altra. È difficile dire quale tipologia di cellulare possa essere adatto in linea generale.

Rivolgendoci al concessionario del marchio in nostro possesso, potremo avere tutte le indicazioni per sapere se disponiamo della tecnologia necessaria allo scopo.

Le applicazioni sviluppate dai principali produttori sono quelle di Audi, Ford, Volkswagen, BMW e Hyundai. We Connect della Volkswagen richiede che le auto siano equipaggiate con SIM e consente di bloccare e sbloccare le portiere a distanza. Inoltre si può far suonare il clacson, vedere l’autonomia residua e molti altri servizi utili. Con MyAudi si può aprire la macchina con il sensore NCF avvicinando il cellulare alla maniglia oppure da remoto, così come MyBMW. Hyundai Digital Key consente di aprire la macchina in prossimità con le chiavi digitali.

App non ufficiali

Se il nostro cellulare è un iPhone possiamo utilizzare Apple Chiavi Auto. Nell’app Wallet esiste la possibilità di bloccare e sbloccare l’auto se è associata all’account del produttore.

Con alcuni modelli si riesce addirittura ad accendere e spegnere la macchina da remoto o usufruire di altri servizi utili.

Anche Android ha la sua Smart Key disponibile su alcuni modelli.

Il futuro è integrato. Molti produttori stanno lavorando con Google per consentire di aprire tutte le auto con lo smartphone.

Non ci saranno soltanto le app proprietarie, ma anche applicazioni da utilizzabili su diversi modelli.

Se ci troveremo in dubbio su come aprire la macchina con chiusura centralizzata, basterà avere lo smartphone a portata di mano. Grazie alla tecnologia a onde corte direzionali si potrà aprire e chiudere l’auto senza tirar fuori dalla tasca il cellulare. Inoltre si potrà condividere la chiave online in maniera sicura. Potremo così prestare l’auto senza doverci incontrare per la consegna delle chiavi.

Lettura consigliata

Possiamo verificare il pagamento del bollo auto anche degli anni precedenti senza andare all’Agenzia delle Entrate