Come acquistare le criptovalute e i token $TRUMP dopo l’esordio da record del memecoin

L’annuncio di Donald Trump su X circa il lancio del Meme Coin Official Trump ($TRUMP) ha messo in subbuglio il mercato delle criptovalute. In poche ore il suo prezzo è schizzato alle stelle, registrando un +300%. Alcuni hanno addirittura pensato si trattasse di una truffa o di uno scherzo, come ha dichiarato anche Elon Musk.

La “cripto-mania” innescata da Donald Trump sta diventando contagiosa e molti si staranno chiedendo come si possono acquistare criptovalute e la nuova memecoin del Presidente. Un incentivo importante, almeno qui in Italia, arriva anche dal “dietrofront” del Governo Meloni circa la tassazione sulle plusvalenze, che torna al 26% dopo l’ipotesi di innalzamento al 42%. Da ricordare, però, che nel 2026 salirà al 33%.

Come comprare criptovalute, come il memecoin di Trump

L’allocazione totale di $TRUMP è di 1 miliardo di token, ma attualmente ne circolano 200 milioni. Il resto, si ipotizza, verrà reso disponibile nei prossimi 3 anni. Naturalmente, bisogna sottolineare che le monete meme nascono principalmente per sfruttare la popolarità di un trend, idea, stile del momento o di un personaggio, in questo caso il neo eletto Presidente degli Stati Uniti. Non hanno un valore di per sé economico. Inoltre esistono già altri token ispirati a Trump, e questo tipo di moneta spesso vede rialzi esplosivi in un breve periodo, per scendere vertiginosamente con altrettanta velocità. I memecoin $TRUMP sono coniati su blockchain Solana e sono gli unici ufficiali creati dal Presidente.

Naturalmente, il primo passo per acquistare criptovalute in generale e i memecoin è di dotarsi di un wallet: Phantom è uno dei più popolari e semplici da utilizzare ed è quello ufficiale di Solana, ideale per l’acquisto di $TRUMP. Tra gli altri wallet ufficiali e noti citiamo anche Solflare. Una volta scaricato quello preferito, si può procedere all’acquisto in diversi modi.

Tramite Piattaforme Exchange Centralizzate (CEX): le più famose sono Binance, Coinbase e Moonshot; occorre iscriversi e poi depositare moneta corrente (anche tramite carte di credito) o acquistare direttamente i memecoin.

Moonshot utilizza servizi come “MoonPay” che consentono al cliente di acquistare Trump Memes con i principali metodi di pagamento. Gli utenti si possono registrare con un indirizzo email, possono depositare con Apple Pay, carta di debito, carta di credito, Venmo, Solana/USDC o altri asset digitali soggetti a controlli di sanzione, AML / CFT e controlli anti-frode, e ricevere i $TRUMP in pochi minuti

Exchange Decentralizzati (DEX): anche in questo caso ne esistono alcuni più popolari, come Jupiter e Raydium, che sono gli ufficiali di Solana. Per acquistare memecoin come $TRUMP si deve connettere il proprio wallet. Proprio Jupiter Exchange ha confermato che $TRUMP è verificato e quotato, dando così garanzia di trasparenza. Da ricordare però, che a differenza dei CEX, su Jupiter non si possono acquistare i memecoin di Trump tramite carta di credito ma è necessario avere altre criptovalute. Ad esempio, se si utilizza Phantom wallet bisogna avere SOL o altri token compatibili con Solana.

Per chi si approccia a questo tipo di mercati come principiante, valgono alcuni consigli di sicurezza. Innanzitutto è bene utilizzare piattaforme sicure come CoinMarketCap o CoinGecko, dove si può verificare l’indirizzo del token. Tendenze di mercato e annunci sui Social come quelli diffusi da Donald Trump vanno sempre verificati tramite fonti attendibili. Infine, vista l’incertezza sul valore nel lungo termine e la natura stessa di $TRUMP è importante effettuare investimenti con la dovuta cautela.