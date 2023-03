Cinque tendenze automobilistiche a cui prestare attenzione nel 2023

L’industria automobilistica ha subito un rapido cambiamento negli ultimi anni, e quelli che avverranno nei prossimi 12 mesi saranno con probabilità quelli più significativi. Il mondo si sta muovendo verso un futuro sostenibile ed è probabile che ciò influirà in maniera determinante sul modo in cui viaggiamo. Questo è dovuto principalmente dall’aumento sempre più imponente di veicoli elettrici, che a fine 2022 ha rappresentato il 15,1% del mercato delle nuove auto nel Regno Unito. Un altro importante passo avanti è stato fatto attraverso lo sviluppo di veicoli automatizzati, un processo che porterà ad un cambiamento radicale dell’esperienza alla guida, sia nelle singole parti meccaniche e non, sia per questioni di comfort del guidatore.

Lo sviluppo di queste nuove tecnologie, insieme al mutamento del mercato economico mondiale che ha portato anche a un apprezzamento dei veicoli usati e dei pezzi di ricambio usati (se vuoi ulteriori informazioni su questo topic clicca qui), servirà solo ad accelerare il ritmo del cambiamento per il settore, non solo sulla produzione dei veicoli, ma anche sul modo in cui vengono immessi sul mercato e utilizzati dai clienti.

Andiamo a scoprire le diverse tendenze chiave e la potenziale tabella di marcia per il settore automobilistico nei prossimi 12 mesi.

Esperienza di acquisto di auto

Il modo in cui acquistiamo i veicoli sta cambiando. Il 2023 infatti con tutta probabilità sarà l’anno in cui i produttori potrebbero adottare cambiamenti sostanziali sul mercato, unendo i passaggi indiretti tra produttore e distributore. Ne è un esempio Tesla, che da sempre si concentra sulla vendita diretta, senza l’utilizzo di rivenditori. Questo eviterebbe infatti che i produttori stabiliscano un prezzo. Questo passaggio avrà ripercussioni sulle linee guida di mercato, con nuove indicazioni per quanto riguarda il diritto alla concorrenza.

Digitalizzazione

Molte case automobilistiche consentono di poter acquistare un veicolo online, questo porta principalmente a velocizzare il processo di vendita e renderlo più accessibile ed intuitivo. Si stima infatti che il 10% delle vendite di auto avvenga effettivamente tramite Internet.

Con molta probabilità questa tendenza salirà nel tempo, portando i concessionari ad essere sempre più competitivi adottando sempre più agevolazioni, come ad esempio servizi di vendita, test drive e consegna del veicolo a domicilio.

Veicoli connessi

La tecnologia continua a fare passi da gigante, soprattutto per quanto riguarda la connettività wireless, che consente al veicolo di comunicare con altri dispositivi e interagire ed adattarsi all’ambiente esterno. Questo porterà a cambiare per sempre l’esperienza di viaggio, con nuove funzionalità come l’utilizzo di una connessione internet, una diagnostica da remoto e fornire immediatamente avvisi in caso di problemi per prevenire guasti.

Lo sviluppo rivoluzionerà per sempre la guida, non soltanto per il cliente, ma anche per il produttore, che avendo l’opportunità di raccogliere ed utilizzare i dati, sarà in grado di migliorarsi continuamente.

Focus sulla filiera delle batterie

L’interruzione della catena degli approvvigionamenti dei semiconduttori e delle materie prime rimane un problema fondamentale per il settore delle automobili. Per l’incessante cambiamento all’elettrico è indispensabile l’utilizzo di questi materiali per la produzione di batterie, e questa carenza causerebbe un rallentamento o addirittura un’interruzione della produzione fino al 2026.

Questa per i produttori rappresenta una vera e propria sfida, e per poter ovviare il problema è indispensabile la ricerca di soluzioni innovative e maggiore collaborazione. Nel 2023 sembra che si presterà più attenzione alla produzione, in modo da soddisfare la domanda crescente di ricarica dei veicoli elettrici.

Mobilità come servizio

Le entrate principali del settore automobilistico potrebbero aumentare attraverso l’utilizzo di servizi di mobilità su richiesta e basati sui dati. Questo porterebbe ad un incremento del 30% sulle potenziali entrate nel 2030, poiché le richieste dei consumatori e le preferenze sono in continuo mutamento.

Le vendite tradizionali continueranno a crescere sul lungo termine, grazie anche al lancio dei veicoli elettrici, ma la svolta avverrà nell’aggiunta di servizi aggiuntivi che avrebbero un ruolo principale sul futuro dei trasporti.

Tabella di marcia

Il 2023 sarà un anno caratterizzato da molteplici cambiamenti. L’elettrico, la guida autonoma, la connettività saranno i punti fondamentali su cui si fonderà la guida del futuro.

Proprio per questo i produttori dovranno sforzarsi nell’essere il più strategici possibile nel gestire la mole di innovazioni, migliorandone le prestazioni e il modo in cui interagiscono tra di esse. Questo per beneficiare dello sviluppo di queste tecnologie al massimo possibile.

Lo stesso discorso vale per il passaggio all’elettrico e il ruolo che queste nuove tecnologie potrebbero svolgere nel soddisfare la domanda. L’industria e il governo dovranno prendere in considerazione la rapidità con cui questi cambiamenti dovranno avvenire, così da garantire entro il 2030 la transizione all’elettrico e fermare la vendita di auto a benzina e diesel.

