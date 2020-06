Ci sarà o meno la patrimoniale?

La crisi economica dell’Italia, fa incombere la preoccupazione di una patrimoniale per risolvere i problemi del deficit pubblico. Quindi, periodicamente, fa capolino la domanda: ci sarà o meno una patrimoniale? Tra le proposte che sono state avanzate, vi è quella di un’imposta del 14% sull’ammontare dei conti correnti. Ma adesso sembra che le indecisioni relative all’interrogativo prima formulato appaiano superate, perché, molto probabilmente, la tassa patrimoniale non sarà necessaria. Sull’argomento, ci sarebbe una ragione particolare che induce il Governo a fare a meno di una misura così diffusamente odiata dagli italiani.

Come si potrà evitare la patrimoniale

La ragione in precedenza accennata, consisterebbe negli aiuti europei in arrivo attraverso i fondi Next Generation EU. Si tratterebbe di un nuovo debito condiviso tra gli Stati membri, del valore di 750 miliardi complessivi. Rispetto a detta specie di Recovery Found, l’Italia sarà il primo beneficiario, con 172 miliardi di erogazioni. Di essi, 82 mila saranno a fondo perduto e, la restante parte sarà da restituire entro il 2058, con la corresponsione di interessi minimi. Quindi, alla domanda: patrimoniale si, patrimoniale no, sembra doversi opinare per questa seconda opzione. Certo, i fondi dall’Europa non arriveranno subito e sono necessari alcuni steps prima di ottenerli. Si pensi all’approvazione del Consiglio Europeo e all’individuazione dei progetti sull’impiego delle risorse. Tuttavia, l’Europa si è già impegnata e non sarà possibile un cambio di rotta a livello comunitario.

Anzi, c’è la possibilità che gli stanziamenti saranno disponibili già dal prossimo autunno. Dunque, almeno fino a quando durerà l’attuale Governo Conte, non verrà introdotta la tassa patrimoniale. Infatti, già qualche tempo fa il Ministro dell’Economia e lo stesso Premier, avevano specificato che questo tipo di misura non fosse in programma. Essa, infatti, è nota per essere vissuta male dagli italiani. Quindi, ragionevolmente, un Governo che punta alla continuità non può optare per una simile scelta.