In questo articolo illustriamo che tasso d’interesse medio si guadagna in banca. Si tratta, in pratica, dei dati elaborati mensilmente dall’ABI sui tassi medi della raccolta bancaria per le varie classi. In particolare, quelli che qui esponiamo fanno riferimento al mese precedente, ed è bene sottolineare che (sia pur di poco) variano ogni mese. La descrizione riguarda quindi l’andamento degli interessi passivi per la banca che li riconosce e attivi per il cliente che li percepisce.

La dinamica della raccolta delle banche ad agosto 2020

Anzitutto partiamo col vedere com’è andata, per le banche, la dinamica della raccolta di risparmio dalla clientela nel mese di agosto.

In merito al saldo dei depositi, esso è decisamente positivo anche nell’anno del Covid. A causa del Covid, infatti, molte famiglie hanno ridotto gli acquisti e quindi si sono trovate con più soldi in banca. Così ad agosto la giacenza dei depositi bancari in Italia è aumentata di più di 110 miliardi di euro, rispetto ad agosto 2019 (+7,0%). Ricordiamo che in tale aggregato depositi rientrano i certificati di deposito, i conti corrente, i pronto contro termine (PCT).

Invece la raccolta di medio-lungo termine, ossia la raccolta obbligazionaria, ha riservato un valore in discesa. In valore assoluto, il saldo è stato pari a –17 miliardi rispetto all’agosto 2019, ossia –7,1% in termini percentuali.

Infine analizziamo i numeri complessivi, vale a dire la somma algebrica della raccolta obbligazionaria e dei depositi da clientela. Dai dati resi noti dall’ABI emerge come lo scorso mese di agosto la raccolta totale abbia segnato il +5,2% sull’anno prima.

I tassi d’interesse medi riconosciuti

In un’epoca di tassi ormai prossimi allo zero, il piccolo risparmiatore si chiede quanto mediamente gli fruttano i suoi risparmi in banca.

Consideriamo qui, adesso, il tasso d’interesse medio sul totale raccolto dalle banche attraverso le varie sottoclassi. Vale a dire PCT, obbligazioni e depositi, raccolti presso le famiglie e le società non finanziarie. Bene, questo dato è in crescita rispetto a luglio 2020 ed è passato allo 0,52%, rispetto allo 0,50% del mese precedente.

Che tasso d’interesse medio si guadagna in banca

Scendiamo infine a considerare la dinamica dei tassi medi passivi, per la banca, relativi alle singole sottoclassi. Anche in questo caso il riferimento è al mese di agosto 2020:

a) sui depositi (vale a dire sui certificati di deposito, depositi a risparmio, c/c) il tasso medio riscosso dai clienti bancari è stato pari allo 0,34%. Questo dato è risultato in linea a quello di luglio 2020;

b) sui PCT invece il tasso medio pagato (dagli istituti di credito) è stato pari allo 0,82%. In tal caso il dato risulta in discesa rispetto allo 0,96% del mese precedente;

c) infine il tasso sulle obbligazioni. In questo caso il rendimento sui bond in essere è risultato in salita rispetto al mese precedente. Vale a dire 1,98% ad agosto, contro l’1,74% di luglio.