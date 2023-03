Biancheria da letto, i tessuti da scegliere per tutto l’anno

Morbida, calda o fresca ed elegante: la biancheria da letto a regola d’arte. Lino, raso, flanella e mussola sono solo alcuni dei tessuti usati per dormire bene. Ma quale scegliere per un vero sonno ristoratore?

Per un tocco di stile unico alla casa e un dormire a regola d’arte è necessario scegliere una biancheria da letto unica nel suo genere.

I set per dormire diventano a tutti gli effetti parte dell’arredo, e se da una parte il lato estetico gioca un ruolo importante, dall’altro non bisogna dimenticare il comfort e il dormire bene grazie a tessuti lussuosi, ariosi, caldi e avvolgenti.

Dal tessuto al colore, passando per le stampe, la biancheria da letto diventa protagonista della nostra stanza. È importante scegliere lenzuola, federe e copripiumini di eccellenza per vivere la stanza, spazio intimo della casa, al meglio.

I tessuti per dormire bene

Un lenzuolo morbido, avvolgente e delicato sulla pelle regala una sensazione unica. Un sonno candido da cui nessun vuole svegliarsi. Uno dei momenti più intimi della nostra vita non deve essere trascurato e per questo motivo è necessario scegliere filati preziosi che siano in grado di regalare un tocco unico al nostro sonno.

Biancheria da letto, i tessuti

Si parte con il lino, tessuto usato moltissimo per l’abbigliamento ma che trova ampio respiro anche nella biancheria da letto. Dai colori tenui e dal tocco consistente questo tessuto regala alla stanza un look naturale di tendenza. Il lino è un tessuto naturale e traspirante che è in grado di assorbire l’umidità e di asciugare rapidamente, motivo per cui è una delle fibre predilette per l’estate.

Elegante è invece il raso, con il suo aspetto luminoso che dona luce alla stanza da letto. Una sensazione, quella sulla pelle, completamente diversa rispetto al lino: infatti sarà candida come la seta. Un tessuto perfetto per coloro che hanno sempre caldo a letto perché rimane fresco sulla pelle. Sono poi poche le persone che stirano le lenzuola, ma stirare il raso rafforzerà la sua brillantezza.

Si distingue poi anche la flanella in puro cotone che si presenta morbida, soffice e resistente. Una biancheria dalla superficie leggermente spazzolata che mantiene il caldo, per questo indicata per chi ama dormire in ambienti freschi e si raffredda con facilità. Per la biancheria da letto, i tessuti sono vari, ma con questa piccola guida riusciremo a dormire sonni preziosi.