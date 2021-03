L’INPS fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande per il riconoscimento dello svolgimento di lavori faticosi e pesanti, entro il primo maggio 2021. In particolare, arriva il via dell’INPS, in pensione a 61 anni con queste agevolazioni per detti lavoratori. Infatti per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per accedere al trattamento pensionistico dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

L’Istituto ne dà comunicazione con il messaggio n. 1169 del 19 marzo 2021. La Redazione di ProiezionidiBorsa illustra le modalità e i termini per la presentazione delle domande. Anche i lavoratori del settore privato, che hanno svolto lavori particolarmente faticosi, possono presentare la domanda. Ovvero, i lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Chi sono i beneficiari?

L’agevolazione in parola si sostanzia nella la possibilità di accedere alla pensione agevolata con requisiti agevolati prevista per lavoratori pubblici e privati che svolgono lavori particolarmente faticosi, definiti usuranti.

Beneficiari sono i seguenti lavoratori:

lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;

notturni a turni o per l’intero anno;

addetti alla cosiddetta linea catena;

conducenti di veicoli, con capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico.

Arriva il via dell’INPS, in pensione anticipatamente a 61 anni con queste agevolazioni

È necessario che l’attività usurante sia svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva. I lavoratori che rientrano nelle suddette categorie, possono ottenere la pensione al raggiungimento di una quota così composta: con un minimo di 35 anni di anzianità contributiva e 61 anni e 7 mesi di età anagrafica. Senza l’applicazione di alcuna finestra mobile.

I lavoratori, che perfezionano i requisiti richiesti dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, devono presentare la domanda entro il primo maggio 2021.

La domanda, corredata di tutti i requisiti richiesti dalla legge, deve essere presentata telematicamente, con il modulo AP45. L’INPS comunicherà, poi, all’interessato l’accoglimento o meno della domanda. L’accoglimento della domanda sarà con riserva. E ciò in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento dell’effettivo perfezionarsi dei requisiti entro il 31 dicembre 2022.

Abbiamo visto, dunque, che arriva il via dell’INPS: in pensione anticipatamente a 61 anni con queste agevolazioni.

