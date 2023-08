4 libri imperdibili da leggere sotto l’ombrellone: thriller avvincenti o storie d’amore coinvolgenti a prezzi convenienti

Le vacanze e le tante attese ferie sono finalmente arrivate e non vedi l’ora di rilassarti al sole? Cosa c’è di meglio di un buon libro per godersi la tranquillità della brezza marina.

Lettino, ombrellone, un drink in mano e un buon libro nell’altra. Questa è la descrizione della vacanza perfetta per tante delle persone che stanno per godersi le ferie. Anche se durante l’anno il tempo per leggere scarseggia, è proprio ora che puoi rimediare. Ma quali libri comprare che non ti deludano e soprattutto che non ti svuotino il portafoglio? Oggi vediamo una breve lista di libri stimolanti ed economici che puoi comprare a meno di 10 €!

4 libri imperdibili da leggere sotto l’ombrellone: romanzi e gialli, a te la scelta

Cominciamo con un libro leggero ma carico di emozioni, “Se solo fosse vero” di Marc Levy. Un libro perfetto per gli amanti del mistero e dell’amore. Un’avvincente storia che segue un giovane architetto e un segreto che cambierà la sua vita. Un amore insolito e proibito che lascerà tutti senza parole, una trama avvincente proprio come Levy sa fare. Sei curiosa di leggerlo? Ecco, puoi comprarlo a 6 € in libreria oppure online.

Vuoi leggere una storia d’amore ambientata in tempi di guerra? Eccoti accontentata con “Il segreto di Eva” di Amy Harmon, maestra delle storie emozionanti. Ambientato nel 1943, Eva e Angelo, inseparabili fin da piccoli verranno divisi dalla religione. In un Mondo a pezzi, riusciranno a superare le avversità?

Due thriller avvincenti tutti italiani

Il primo libro giallo italiano da non perdere è “Il buio dentro” di Antonio Lanzetta. Il protagonista è Damiano, uno scrittore specializzato nel ricostruire i casi di cronaca nelle pagine dei suoi libri. Dopo 31 anni si troverà ad affrontare l’ossessione da cui tutto è partito, una folle estate che lo perseguita. E per finire, abbiamo Donato Carrisi con il libro che l’ha lanciato, “Il Suggeritore”. Un romanzo che mescola abilmente mistero, psicologia e suspense, con un’attenzione particolare ai dettagli psicologici dei personaggi. La storia ruota attorno all’ispettore Goran Gavila e Mila Vasquez, una giovane donna specializzata nell’analisi psicologica delle vittime di rapimenti. Puoi trovare l’edizione Tea a poco più di 5 €, un vero affare per un libro che ti conquisterà.

Ecco, questi erano 4 libri imperdibili da leggere sotto l’ombrellone e immergersi in letture affascinanti senza dover spendere una fortuna. Ma questi sono solo alcuni degli esempi della letteratura d’autore che puoi trovare in libreria. Se vuoi leggerne altri ti basterà controllare tra le edizioni economiche o le brossura in offerta. Ti sorprenderà scoprire che ci sono tanti libri acclamati da tutti a prezzi bassissimi.

