3 lavori ricercatissimi per guadagnare ed arrotondare d’estate immediatamente

Arrotondare o guadagnare uno stipendio vero e proprio d'estate può essere più facile del previsto: basta adeguarsi alle necessità di questi mesi.

Un piccolo sforzo di immaginazione ci aiuta a comprendere i mercati che ospitano più richieste in questo periodo. I 3 lavori ricercatissimi per guadagnare ed arrotondare d’estate senza lunghe ricerche sono infatti collegati alle necessità del momento. Ad esempio, agosto è il mese delle ripetizioni: per studenti delle medie, del Liceo e delle superiori o talvolta delle Università. Le lezioni di ripetizione, analisi o approfondimento sono facili da concordare, da realizzare (spesso anche on-line), e in alcuni casi, sono ben remunerate. Si tratta di un sistema win to win: domanda urgente ed offerta si incontrano. È il momento di approfittarne per giovani studiosi che meritano di ricevere qualcosa indietro dopo tanto tempo dedicato ai libri.

Prendersi cura non solo dei cani, ma addirittura di veri e propri case o casali

Partire a lungo e per lidi lontani comporta una emergente necessità per molti: riservare attenzione ai propri animali domestici. Non sempre è pratico e agevole portarli con noi in ferie; il caldo eccessivo cui andrebbero incontro o le indubbie complessità legate al viaggio potrebbero spingere in molti a cercare dog sitter. Una soluzione che, se ben gestita e rispettosa degli animali, porta vantaggi per tutti. Essere abili a scovare questa opportunità può rivelarsi remunerativo ed utile. Occuparsi di 2 o 3 cani al giorno potrebbe diventare una consistente seconda entrata.

Non finisce qui: esistono addirittura dei portali pensato per quanti vogliano viaggiare e coniugare la passione per la gestione degli animali e delle case. Si chiamano “house sitters” secondo il gergo internazionale, e sono quanti si occupano della gestione di casali, ville e grandi tenute durante l’assenza dei proprietari. Questi sistemi sono pensati per (facoltosi, ma non solo) proprietari di alloggi, oltre che di animali, i quali desiderano trovare un vero e proprio custode per la propria proprietà: un grande vantaggio per tutti, visti e considerati anche i rischi di furto che subiscono quanti hanno la fortuna di possedere grandi immobili. Alcuni portali sono diventati noti per questo: ad esempio, Trustedhousesitters, Nomador e Housesitters.com. Quella della custodia della casa può rivelarsi una opportunità estremamente vincente, specie per coniugare vacanza a impiego. Sono molti che lo utilizzano come metodo di viaggiare senza sborsare soldi.

3 lavori ricercatissimi per guadagnare ed arrotondare d'estate senza lunghe ricerche

Le stime e le ricerche di mercato degli ultimi anni sono sempre più univoche nel dimostrarlo. Il grande flusso di turisti, e le destinazioni di viaggio stesse degli Italiani, significano una ricerca spasmodica di personale nell’ambito classico non solo della ristorazione, ma anche del servizio di bar, specie nel reparto cocktail e aperitivi. Può sembrare la scoperta dell’acqua calda, ma è un’opzione da considerare seriamente in questi mesi. Tanto più per quanti non cercano lunghi impieghi, ma solamente una remunerazione passeggera.

