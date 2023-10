Per il bando di concorso per il conferimento dei premi di laurea alla memoria del Prof. A. Picariello i tempi sono ormai maturi. Dopo l’annuncio e la presentazione dei mesi scorsi è arrivata infatti la fase operativa, quella dell’invio delle candidature. Vediamo chi, come ed entro quanto si può partecipare. Anticipiamo solo che ci sono 3 premi di laurea di 2.000 euro di borsa di studio per questi studenti di Informatica o Ingegneria Informatica con ISEE fino 25.500 euro.

La partecipazione, infatti, è riservata ad universitari in possesso di precisi requisiti di merito, di reddito e di carriera universitaria in corso.

I premi di laurea triennale per studenti in Informatica o Ingegneria Informatica

È giunta alla terza edizione il premio speciale indetto dal CINI ma promosso e finanziato dal Centro di Solidarietà di Avellino “Giovanni e Massimo” Odv. Un evento teso da un lato a ricordare la figura del docente-ricercatore e diacono Prof. A. Picariello (Diocesi di Avellino), dall’altro a premiare il talento dei geni informatici di domani. Nello specifico il bando di concorso prevede il conferimento di 3 premi di laurea del valore unitario di 2.000 €.

La partecipazione è tuttavia riservata agli studenti che soddisfino simultaneamente 4 requisiti. Uno attiene al possesso della Laurea triennale (dal 1/09/2022 ed entro la scadenza del bando) nelle seguenti Università campane e percorsi di studio:

Università “Federico II”: Informatica (L-31), Ingegneria Informatica (L-8);

Università “Parthenope”: Informatica/Informatica Applicata (L-8);

Università del Sannio: Ingegneria Informatica (L-8);

Università di Salerno: Informatica (L-31), Ingegneria Informatica (L-8);

Università “Vanvitelli”: L-8.

Il secondo considera invece l’elaborato finale. Il candidato deve aver svolto una tesi incentrata su Big Data Analytics, Machine Learning e Multimedia, con enfasi per gli aspetti metodologici e tecnologici correlati a tali temi.

Ancora, i partecipanti devono risultare regolarmente iscritti a un corso di laurea Magistrale in Ingegneria Informatica o Informatica della Regione Campania. L’ultimo requisito è di natura reddituale. L’ISEE del nucleo familiare, sommato con l’indicatore della situazione economica all’estero, non deve eccedere i 25,5mila €.

2.000 euro di borsa di studio per questi studenti di Informatica o Ingegneria Informatica con ISEE fino 25.500 euro

Le istanze di partecipazione andranno inviate firmate alla segreteria CINI (l’indirizzo PEC è indicato all’art. 7) entro lunedì 27 novembre. Nell’istanza di partecipazione, da redigere secondo lo schema dell’Allegato 1, andranno dichiarate anzitutto le proprie generalità. Poi a seguire il candidato dovrà dichiarare di trovarsi nelle condizioni previste dal bando in merito al possesso della Laurea e alla regolarità dell’iscrizione in corso. Infine, di avere un reddito ISEE entro i 25.500 euro.

All’istanza andranno allegati tutta una serie di documenti. Vale a dire l’attestazione ISEE 2023, un CV sottoscritto, la copia di un documento di riconoscimento e del CF, il certificato di iscrizione alla laurea Magistrale. Infine andrà allegata una copia della tesi di laurea in formato pdf secondo quanto previsto al punto ‘v’, lettera ‘b’, dell’art. 7 del testo ufficiale.

Terminata la fase di raccolta delle candidature partirà lo screening delle domande pervenute. Salvo imprevisti, i premi saranno erogati entro la fine dell’anno, in un’unica soluzione e nel corso di un evento ad hoc.

In chiusura s’invita il Lettore a consultare il bando ufficiale (sul portale CINI) per tutti i dovuti dettagli tecnici del caso.