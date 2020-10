Se fuori c’è il temporale, si ha voglia di un piatto caldo, buono e profumato come la zuppa thailandese di pollo, soia e funghi. Ci ricorda le spiagge meravigliose di quella terra e la sua cucina ricca di profumi e di sapori. Prepariamola in soli venti minuti, al microonde, seguendo le indicazioni degli esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Le zuppe thailandesi sono famose

Zuppa thailandese di pollo, soia e funghi al microonde.

Le zuppe thailandesi sono famose per i sapori forti e nuovi che ci scaldano durante la stagione fredda. A farci gioire di gusto, per esempio, è la famosa zuppa tom yum, caratterizzata da un sapore agro piccante. È dato da lemongrass, radice di galanga, succo e foglie di lime combava, salsa di pesce e peperoncino fresco.

La versione più diffusa è quella con gamberi, sia con brodo che con il latte. Ma sono note anche quelle con frutti di mare misti o con il pollo. Ecco una preparazione meno speziata e meno complessa, ma altrettanto deliziosa.

Funghi orientali, champignons o spugnole

Mettere a bagno un pugno dei funghi preferiti in acqua fredda dopo averli accuratamente puliti. Per questo piatto vanno bene sia quelli cinesi, che gli champignons scuri, ma anche le profumatissime spugnole.

Mettere in una insalatiera 1 litro di brodo di pollo e 2 petti di pollo. Coprire e cuocere al microonde per dieci minuti. Poi levarli dal brodo e tagliarli a strisce. Aggiungere nel brodo i funghi a pezzetti. Coprire e far cuocere per cinque minuti.

Zuppa thailandese di pollo, soia e funghi al microonde

Un altro bel dilemma: usare gli spaghetti di soia o i capelli d’angelo? In entrambi i casi il risultato è delizioso.

Aggiungiamoli al brodo ai funghi e lasciamo cuocere coperto per cinque minuti. A questo punto si possono unire i petti di pollo e i germogli di soia.

i fa riscaldare tutto per due minuti e si condisce con salsa di soia e coriandolo, prima di servire in tazze individuali.