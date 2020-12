Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il sorgo è un cereale senza glutine poco noto nel nostro paese, pertanto non facilmente reperibile nel market sotto casa. Le infinite proprietà che lo caratterizzano varrebbero però lo sforzo di fare una ricerca. All’apparenza somiglia molto al grano saraceno ma ha decisamente una marcia in più! Povero di grassi e di zuccheri e al contempo ricchissimo di fibre e proprietà nutritive, è ideale per una dieta sana ed equilibrata. Ma come consumarlo? Vediamo di seguito la zuppa saporita di sorgo, un valido aiuto per regolare la flora batterica intestinale.

Ingredienti per 4 persone

½ cipolla di tropea;

2 carote;

1 porro;

2 carciofi;

400 gr di spinaci freschi;

2 cucchiai di passato di pomodoro;

200 gr di sorgo bianco decorticato bio;

b. sale;

3 cucchiai di olio evo;

b. Brodo vegetale.

Preparazione di questa zuppa saporita

Innanzitutto sarebbe consigliabile anche se non indispensabile, mettere in ammollo il sorgo 6 ore prima, onde evitare che assuma una consistenza gommosa in cottura. Al mattino scolarlo e sciacquarlo abbondantemente. Soffriggere in una padella la cipolla.

Quando sarà ben rosolato aggiungere le carote, lasciarle rosolare finché l’olio non comincerà ad assumere il caratteristico colore arancione. Intanto pulire e affettare finemente un porro, che andrà aggiunto in padella non appena le carote avranno raggiunto la cottura desiderata. Mondare anche i carciofi, privarli delle foglie esterne troppo fibrose e della parte legnosa dei gambi. Tagliarli e aggiungerli alla zuppa. Lavare e mondare gli spinaci, quindi tagliarli grossolanamente e versarli in padella. Aggiungere il passato di pomodoro e salare la pietanza secondo il proprio gusto personale.

Lasciare in cottura fin quando le verdure non risulteranno cotte, dopodiché è possibile terminare con il sorgo. Ricoprire la zuppa con il brodo vegetale tenuto a temperatura ambiente e lasciare cuocere per 15 minuti circa.

La zuppa saporita di sorgo, un valido aiuto per regolare la flora batterica intestinale. Non solo, è un piatto sano ed equilibrato, ricco di fibre, adatto a tutti coloro che necessitano di seguire un’alimentazione gluten free.