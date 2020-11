Tra le ricette autunnali e invernali da portare in tavola, ecco la zuppa di mele e patate dal sapore e dal profumo irresistibile con questa spezia, ovverosia con il rosmarino. Si tratta di una zuppa che è nutriente e che è completa come piatto unico specie a cena. Ed il tutto con il vantaggio che trattasi di una ricetta non solo a basso costo, ma pure caratterizzata da ingredienti che di questi tempi si trovano già in dispensa tra i frutti, le verdure e gli ortaggi di stagione.

Ecco come realizzare la zuppa di mele e patate dal sapore e dal profumo irresistibile con questa spezia

Supponendo di preparare la zuppa per 3 persone, servono 500 grammi di mele, 500 grammi di patate. 2 rametti di rosmarino, 2 cucchiai di burro, 1 cipolla, 1 limone, 2 tazze di brodo vegetale e sale e pepe quanto basta. Inoltre, se disponibile a casa, la zuppa di mele e patate si può ulteriormente rafforzare aggiungendo una manciata di rucola.

Per quel che riguarda la preparazione, si parte dal soffritto in padella con burro e cipolla mentre a parte si vanno a lessare le patate dopo averle lavate e pelate. Aggiungere in padella le mele tagliate a fettine sottili. Aggiungere pure il brodo vegetale ed il succo di limone. E cuocere a fuoco lento per un quarto d’ora. Dopodiché aggiungere la rucola, sale e pepe quanto basta, e cuocere per altri 10 minuti.

Con un frullatore ad immersione, a questo punto le patate lessate si possono aggiungere alle mele cotte con cipolla, rucola e brodo vegetale. E questo al fine di ottenere una crema da servire subito calda a tavola guarnendola con rosmarino sminuzzato. E magari rendere complessivamente il piatto ancora più deciso aggiungendo ad ogni portata non solo due crostini di pane, ma pure dei pezzetti di salumi come per esempio dei dadini di speck.