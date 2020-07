Zuppa di farro ritirata dai supermercati. Alcuni lotti di diversi marchi di zuppa con farro e verdure sono stati ritirati dal commercio per il rischio di presenza di botulismo. I lotti interessati dal ritiro per rischio microbiologico, come si apprende dal sito del Ministero della Salute, sono stati prodotti da Euroverde società agricola srl di Azzano Mella (BS).

Zuppa di farro ritirata dai supermercati. Scopri quali sono i marchi altamente nocivi per la tua salute

Le confezioni da 620 grammi di zuppa con farro, prodotte nello stabilimento di Azzano Mella (BS), sono identificabili da diversi numeri di lotto e scadenze. Zuppa con farro “Euroverde”, numero di lotto 3 20 148 e date di scadenza 05-07-10-11-12 luglio 2020. Inoltre Zuppa con farro “Terra&Vita, le zuppe belle pronte” numero di lotto L23-R-148 e date di scadenza 5-6-7-10-11 e 12 luglio 2020 e Zuppa con verdure e farro “Il Mercato – Carrefour”, numero di lotto 320148 e date di scadenza 06 e 10 luglio 2020. Zuppa con farro e verdure fresche “Bontà dell’Orto” prodotta per i supermercati TODIS – IGES, numero di lotto 320148 e scadenza 07/07/2020. Il Ministero raccomanda di “segregare il prodotto e identificarlo con cartello non conforme, esporre la comunicazione al consumatore e consegnare il prodotto se ancora presente a Euroverde Società Agricola srl”.

Cos’è il botulismo

Il botulismo è una grave intossicazione causata dalle tossine prodotte dal batterio Clostridium botulinum. Con il termine “botulino” si definisce il microrganismo responsabile dell’intossicazione. Il botulismo si presenta sotto varie forme: alimentare, infantile, da ferita, negli adulti. È una malattia grave che può avere delle conseguenze mortali, come paralisi respiratoria e asfissia. Per questo è necessario intervenire rapidamente, anche se i sintomi nella sua fase iniziale sono spesso simili a quelli di disturbi meno gravi, come una gastroenterite. Dunque chi avesse acquistato una o più confezioni oggetto del richiamo è invitato a non consumare la zuppa.