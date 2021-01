Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di voler zuccherare il caffè ma trovare un blocco compatto al posto dello zucchero. Solitamente quando questo accade spendiamo diversi minuti con un cucchiaino o una forchetta a cercare di distruggere il blocco. Come risultato, dopo tanto sforzo, riusciamo a ricavare una piccola pallina di zucchero da mettere nel caffè per addolcirlo. Inutile dire quanto sia scomoda questa situazione, e quanto tutti cerchiamo sempre di evitarla.

In men che non si dica

Le cause per cui succede questo fenomeno sono solitamente legate all’umidità. Quando l’aria è umida e non purificata infatti queste sostanze, tra cui non solo lo zucchero ma anche il sale ad esempio, tendono a compattarsi. Come risultato troviamo all’interno dei contenitori dei blocchi duri come il ghiaccio, impossibili da utilizzare. A tal proposito, in questo articolo vogliamo svelare una soluzione semplice ma, soprattutto, velocissima. Sarà infatti in grado di risolvere il problema in men che non si dica. Dunque zucchero troppo compatto? La soluzione è semplice e veloce

I miracoli del microonde

La risoluzione al problema è molto più semplice di quanto si possa pensare. Non dobbiamo fare altro che servirci dell’aiuto di uno degli elettrodomestici più multifunzionali presenti in casa, ovvero il microonde. Sono infatti innumerevoli le cose che possiamo fare con questo forno particolare. Da spremere gli agrumi a disinfettare barattoli, chi più ne ha più ne metta. Oggi vogliamo svelare un altro vantaggio di avere questo elettrodomestico.

Infatti quando all’interno della zuccheriera notiamo il fastidioso blocco compatto, basterà mettere il tutto per qualche secondo al microonde. Ovviamente, assicuriamoci prima che il materiale di cui è composto il barattolo sia compatibile con questo forno. Infatti il meccanismo per il quale il microonde funziona permette al grumo creato di sciogliersi. Come conseguenza lo zucchero tende a riacquistare le sembianze di una polvere, molto più comoda da utilizzare. Dunque ecco cosa fare se lo zucchero troppo compatto. La soluzione è semplice e veloce.