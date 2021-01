La zucca è un ingrediente meraviglioso che ogni inverno la natura ci regala. Bello colorato, di sapore eccezionale si presta a usi diversissimi in cucina. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo proposto una splendida vellutata di zucca che fa benissimo ai nostri capelli.

Tuttavia, ci sono moltissime altre varianti per ricette anche gustose, oppure ricette molto diverse tra loro. Ad esempio, risotti con la zucca, o eccellenti antipasti, come gli sformati di zucca e formaggio fuso.

Oggi però pensiamo a stupirci e ad unire la nostra cucina con quella orientale. Zucca e ingrediente segreto per crocchette vegetariane perfette per eliminare le tossine.

Gli ingredienti

Ecco la lista degli ingredienti:

a) 400 grammi di zucca;

b) 400 grammi di okara;

c) sei cucchiai di farina di ceci;

d) sale;

e) rosmarino;

f) uno spicchio d’aglio;

g) olio evo.

Preparazione

In primo luogo andiamo a tagliare la nostra zucca in mezzelune. Togliamo la buccia e andiamo a lessarla per una decina di minuti in acqua e sale. Non dobbiamo farla bollire, diciamo che la facciamo stufare con quel tanto d’acqua che la copre.

Passato il tempo necessario, scoliamo la nostra zucca e la passiamo in un mixer. Se dovesse mai attaccarsi, aggiungiamo quel tanto di acqua di cottura che ci resta in pentola.

Ottenuto un composto soddisfacente, andiamo a mescolarlo in una boule con l’okara. Questo prodotto di derivazione orientale altro non è che una specie di farina di soia che possiamo trovare nei reparti vegan dei nostri supermercati.

Mescoliamo le due componenti per creare delle piccole palline, simili proprio a delle crocchette. Nel frattempo, ci muniamo di una padella e versiamo un filo d’olio evo. Spicchio d’aglio in camicia e due o tre rametti di rosmarino e accendiamo il fuoco.

Andiamo, quindi, a friggere le nostre crocchette e via, il piatto è pronto. Buon appetito! Zucca e ingrediente segreto per crocchette vegetariane perfette per eliminare le tossine.