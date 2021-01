Zoom Video Communications è pronto per tornare sui massimi dell’anno 2020? Il titolo (NASDAQ:ZM) quotato a Wall Street ha chiuso la giornata di contrattazione del 15 gennaio a 384,53 dollari. Nel 2020 ha segnato il minimo a 65,81 ed il massimo a 588,84. Si torna verso i 588,84? Dai livelli attuali, la distanza è del 53,13%.

Cosa attendere da ora in poi?

La società fornisce una piattaforma di comunicazione video in tutto il Mondo ed è stata quotata a Wall Street nell’anno 2019 al prezzo di 65 dollari.

Analisi di Bilancio

Si prevede che i guadagni cresceranno del 15,95% all’anno.

Gli utili sono cresciuti del 5477,4% nell’ultimo anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti con 27 giudizi stimano un fair value in area 460,81 dollari per azione. I nostri studi sui bilanci degli ultimi anni invece, portano al calcolo di un prezzo obiettivo a 304 dollari per azione.

Riteniamo che questa piattaforma nel corso del tempo possa assumere sempre maggiore leadership a livello mondiale e quindi gli utili potrebbero continuare a crescere in maniera esponenziale. Il nostro giudizio quindi, è quello di puntare su questa società e mantenere quindi una copertura di lungo termine.

La nostra strategia di investimento

Dal punto di vista grafico, il titolo, negli ultimi giorni sembra aver raggiunto una base dalla quale ripartire. Infatti, le quotazioni sono scese dalla settimana del 19 ottobre dal massimo di 588,84 al minimo della scorsa settimana in area 331,10. Nell’ultima settimana di contrattazione si è formato un interessante swing rialzista ed esso è stato confermato anche dagli oscillatori di trend.

Il nostro consiglio operativo è quindi di comprare in apertura del 19 gennaio (oggi i mercati americani sono chiusi per festività) con stop loss a 331,09 ed obiettivo primo da raggiungere per/entro i prossimi 6 mesi in area 588,84. Come al solito si procederà per step e di volta in volta di definirà la tendenza, stop loss e i punti di inversione.