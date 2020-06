Il coronavirus non è solo tragedia infatti Zoom fa soldi con la pandemia. Molti hanno scoperto questa azienda che si occupa di videoconferenze durante il periodo di lockdown. Ebbene il primo trimestre del 2020 si è chiuso con un boom di ricavi: 328,2 milioni di dollari che corrisponde ad un +169%.

L’appuntamento online su Zoom è diventato una consuetudine al pari di ritrovarsi in strada come ai vecchi tempi.

Non tutto oro quello che luccica

Se i guadagni sono stati maggiori per l’azienda, non si può dire lo stesso per gli azionisti. Durante la comunicazione dei conti della società con sede a San Jose in California il titolo azionario ha registrato un calo. Soddisfatti da una parte per l’ottimo rendimento per le entrate, meno per quanto riguarda i mercati azionari. Oggi invece la tendenza è ben diversa: il titolo segna un 7% in più. Però c’è da tenere presente che l’utile netto è stato di 0,09 dollari per azione quando le previsioni degli analisti davano 0,01 dollari per azione.

L’asso nella manica

Zoom ha avuto un boom nel mondo perché ha concesso di fare riunioni per 40 minuti e fino a 100 partecipanti. In questo modo Zoom è riuscito a ritagliarsi una fetta importante del mercato. Il guadagno maggiore per la società di videoconferenze era rappresentato dalle imprese mentre oggi con l’apertura al mercato commerciale i guadagni possono essere maggiori. I vertici di Zoom stimano entrate per 500 milioni di dollari per luglio e incrociano le dita per chiudere l’anno fiscale a 1,8 miliardi di dollari.

Attenzione alla concorrenza

Quando Zoom ha iniziato a correre, le aziende concorrenti hanno preso le giuste contromisure. E’ il caso di Facebook che ha messo sulla piattaforma social la videochiamata Messenger Rooms. Stesso discorso è avvenuto su WhatsApp con l’allargamento delle videochiamate.

Il mercato della videoconferenza

La concorrenza fa bene e il pacchetto videoconferenze fa gola a molti. Nel 2019 il settore valeva 14 miliardi di dollari ma le prospettive sono di un boom esagerato: toccare i 50 miliardi di dollari nel giro di cinque anni. Zoom fa soldi con la pandemia ma viste le prospettive c’è spazio per tutti.