Proviene dal basso, dalla parte dell’Italia più vera e ordinaria, Miss Italia 2021. Zeudi Di Palma ha vinto lo storico concorso di bellezza. Vent’anni, la ragazza dai tratti tipicamente mediterranei, è giunta a Venezia col titolo di «Miss Napoli». Studia Sociologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e dichiara di avere una passione per l’arte a 360 gradi. Subito il saluto a sua madre Maria Rosaria, che ha tirato su i suoi tre figli. Il papà, dichiara la neo-reginetta d’Italia, l’avrebbe abbandonata all’età di due anni.

La conduzione

L’edizione slittata di qualche mese a causa del Covid è stata trasmessa in streaming sulla piattaforma web Helbiz ed è stata condotta da Elettra Lamborghini e Alessandro Di Sarno (inviato della trasmissione televisiva «Le Iene»). Ha partecipato anche Carolina Stramare, Miss nel 2019. La terra natale di Zeudi è Scampia, terra difficile, dove però è cresciuta ben seguita dalla madre che ha fondato un’associazione che aiuta i ragazzi del posto a scoprire il proprio talento. Un’infanzia certamente difficile non tanto per il contesto quanto (stando alle sue dichiarazioni) per l’assenza della figura paterna. Poi il licenziamento della madre e i tanti lavori, sempre onesti, eseguiti per garantire una vita semplice ma dignitosa ai 3 figli.

Zeudi Di Palma è la donna più bella d’Italia e la sua storia commuove il Belpaese

Emozionata e felice, Zeudi Di Palma, ha il volto della ragazza che a 20 anni ha vissuto già alcune delle maggiori difficoltà che la vita può riservare. Problemi però interiorizzati e superati senza rimpianti. La sua è la storia di una ragazza comune che arriva a Venezia dalla pancia partenopea.

Madrina, è la tenacissima Patrizia Mirigliani che dalle pagine del sito ufficiale della kermesse, nell’antivigilia della finale, ha comunicato: «L’Italia riapre, si torna passo dopo passo alla normalità e proprio ora si elegge la nuova Miss Italia. È una coincidenza ideale che mi colpisce».

Il web protagonista

I sogni nel cassetto della determinata Zeudi Di Palma sono quelli di affermarsi nel mondo dell’arte che è anche, ha dichiarato, legato all’ambito della recitazione. Zeudi Di Palma è la donna più bella d’Italia e la sua storia già commuove il Belpaese in questa tornata che si è svolta interamente sul web. Un modo per coinvolgere i giovanissimi appartenenti alla cosiddetta «generazione Z» (cioè nati tra il 1996 e il 2010). E, inutile negarlo, abbattere i costi della TV.