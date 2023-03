Zeppole di San Giuseppe fritte, gonfie e senza unto! Ecco il segreto per non farle assorbire troppo olio

Zeppole di San Giuseppe fritte, gonfie e senza unto, ecco come fare-proiezionidiborsa.it

È il dolce simbolo della Festa del Papà. Buone e golose le zeppole di San Giuseppe si presentano come dei deliziosi bocconcini di pasta choux farciti con una delicata crema pasticcera. Le amarene sciroppate, poi, conferiscono quel tocco speciale, apprezzato da grandi e piccini. Dunque, per fare un figurone è meglio conoscere tutti i trucchi per realizzarle al meglio. Scopriamoli insieme.

Tipiche della tradizione campana, ma rinomate in tutto il Mondo, le zeppole di San Giuseppe spopolano in tutte le pasticcerie d’Italia e fanno capolino sui banconi in vista del 19 Marzo (Festa del Papà). Dunque, potrebbero essere un bel dolce da preparare in casa per l’occasione, magari accompagnato da un regalo speciale. Ogni regione ha la sua buonissima versione delle zeppole di San Giuseppe. La ricetta che proponiamo oggi è quella napoletana. Inoltre, sveleremo un trucchetto della nonna per avere delle zeppole di San Giuseppe fritte, gonfie e senza unto.

La ricetta per 16 pezzi medi

Per la pasta choux gli ingredienti sono:

250 gr di farina di tipo 00;

250 gr di acqua;

50 gr di burro;

5 uova;

5 gr di sale;

circa 1 litro di olio di semi di girasole per friggere.

Per farcire preparare la crema pasticcera.

Infine, per la decorazione, invece, serviranno:

zucchero a velo q.b. e amarene sciroppate.

Come fare le zeppole di San Giuseppe fritte, gonfie e senza unto

Innanzitutto, in un pentolino versare l’acqua e aggiungere il sale e il burro a pezzetti. Far sciogliere il burro e portare obbligatoriamente a ebollizione. All’apparizione delle prime bollicine, aggiungere la farina setacciata. Allontanarsi dal fornello e mescolare energicamente per far assorbire la farina. Poi, adagiare nuovamente sul fuoco fino ad ottenere un composto denso. A questo punto, versare l’impasto su un piano di lavoro e solo dopo aver fatto intiepidire per bene il tutto, aggiungere le uova (una alla volta). L’impasto ottenuto dovrà essere morbido ma abbastanza sodo.

Infine, versare l’impasto in una sac à poche con un beccuccio a fiore (si consiglia quello che va dagli 8 ai 10mm). Creare le zeppole (facendo due giri di pasta) direttamente sopra una teglia ricoperta da carta da forno.

È questo il segreto per evitare di far assorbire al dolce troppo olio

Il segreto per avere delle zeppole di San Giuseppe semplicemente perfette è quello di farle riposare in forno per 11 minuti prima della frittura. Dunque, impostare la temperatura del forno a 200 °C e poi far cuocere le zeppole per 11 minuti esatti. Pian piano le zeppole cominceranno a gonfiarsi e a creare una leggera crosticina. Questo passaggio permetterà di ottenere dei dolcetti gonfi e meno propensi a trattenere l’olio. La frittura, poi, donerà il sapore tipico e goloso di questo dolce.

Si consiglia di cuocere le zeppole in olio bollente e di immergerle una alla volta (anche due o tre insieme se sono di piccole dimensioni). Far cuocere per 3-4 minuti. L’olio dovrà raggiungere una temperatura massima compresa tra 165° e i 170°. Girare le zeppole un paio di volte per farle cuocere al meglio. Una volta che le zeppole avranno raddoppiato il volume, allora scolarle e adagiarle su una carta assorbente.

Come farcire le zeppole?

La crema pasticcera dev’essere lasciata per 10 minuti a temperatura ambiente. Riempire la sac à poche con bocchetta a fiore e farcire le zeppole partendo dal centro e creando un paio di cerchietti di crema. Infine, guarnire con un’amarena sciroppata al centro.