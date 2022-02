C’è un trucco per capire cosa pensa il nostro gatto. Come gli esseri umani usano molto le braccia per aiutarsi nella comunicazione, i gatti utilizzano un’altra parte del corpo per comunicare. Zampe e occhi del gatto ci suggeriscono molto sul suo stato d’animo. Ma un’altra parte del micio aiuta il padrone a capire cosa pensa l’animale.

Come per gli esseri umani anche gli animali hanno il loro modo di comunicare attraverso specifici comportamenti. Ogni animale ha il suo modo di comportarsi e di comunicare col padrone.

I gatti usano un linguaggio particolare e certi comportamenti sono particolarmente indicativi del loro stato d’animo. Per esempio per scoprire se un gatto è allegro e felice basta stare attenti a particolari atteggiamenti. Un padrone dovrebbe sapere interpretare i comportamenti di un gatto anche per scoprire se sta male oppure se ha bisogno di qualcosa.

Quando un bimbo vuole qualcosa grida o agita le braccia, quando sta male piange. Il gatto non piange ma miagola e le sue braccine sono le zampe, che usa per comunicare. Quando un gatto impasta il cuscino con le zampe, affila le unghie, oppure si struscia alle gambe del padrone, sta comunicando uno stato d’animo.

Zampe e occhi del gatto ci rivelano molto ma per conoscere i pensieri profondi del micio occorre guardare un’altra cosa

C’è una scienza che studia come gli animali interagiscono con l’uomo, si chiama antrozoologia. Non occorre, però, essere esperti di questa materia per capire i pensieri più profondi del nostro gatto. Più semplicemente basta osservare la sua coda. I gatti usano molto la coda per comunicare il loro stato d’animo. Un gatto con la coda alzata e ferma mostra sicurezza e si sente a suo agio nell’ambiente in cui si trova. Se la coda ritta presenta una piccola curvatura in cima, significa che il gatto ritiene amici persone e animali intorno a lui. Al contrario, la coda completamente abbassata, magari nascosta tra le gambe, significa che il gatto non si fida e ha paura.

Un gatto che muove lentamente la coda con molta calma, sta esprimendo la sua gioia verso il padrone. Al contrario la coda agitata velocemente come se fosse una frusta indica che il gatto è nervoso e quindi meglio lasciarlo in pace.

Potrà sembrare strano ma il gatto a volte muove la coda anche quando dorme. In questo caso probabilmente sta sognando oppure ancora non sta dormendo ed è nel dormiveglia.

