Il ritorno a scuola dopo le vacanze natalizie non è ancora completo. Circa il 75% tra bambini e ragazzi sono riusciti a rientrare nelle loro aule. Altri, liceali o studenti delle zone rosse, sono costretti a casa in DAD (Didattica a distanza).

Come per chi è tornato a scuola, anche zaini e cartelle sono tornati sulle spalle. Nonostante tutte le misure preventive, gli zaini sono i più soggetti a sporcarsi ma non solo. Poggiando a terra raccolgono batteri, germi. Per questa ragione è bene che ogni tanto vengano lavati seguendo tutti i criteri per non rovinarli.

Come ottenere uno zaino scuola igienizzato e pulito in poche mosse per proteggere il proprio bambino? Dal lavaggio a mano a quello in lavatrice, ecco a cosa bisogna fare attenzione.

Attenzione all’etichetta

L’etichetta suggerisce sempre le informazioni più valide per un lavaggio. Esistendo zaini tra i più disparati -con rottelle o senza, fatti di gomma o in tela, colorati o bianchi e neri- è bene far attenzione alle parti più fragili. In questo modo si previene qualsiasi errore nel lavaggio. Poi per ogni tessuto ci sono delle regole che è bene seguire.

Quindi l’etichetta può fornire indicazioni sul tipo di lavaggio e sulle parti delicate dello zaino. Successivamente bisogna star bene attenti a svuotare del tutto lo zaino. Pennarelli, carte, gomme, merendine, si può nascondere qualsiasi cosa tra le tasche. In seguito viene il momento del prelavaggio e del trattamento.

Zaino scuola igienizzato e pulito in poche mosse per proteggere il proprio bambino

Quando lo zaino presenta molte macchie (inchiostro, cancellino, colori) è bene pre-tattarlo con uno spray smacchiante. In alternativa anche dell’aceto bianco dovrebbe andare bene.

Lo spray deve essere passato a secco sulle zone macchiate e poi lasciato agire. L’aceto può in alternativa essere mescolato al bicarbonato per creare una pasta abrasiva. Se lasciata agire sulla macchia dovrebbe facilmente rimuoverla. Se si decide di lavare a mano lo zaino, il composto di aceto e bicarbonato si può diluire in acqua tiepida. In questo caso lasciare lo zaino a bagno e unire qualche goccia di sapone liquido neutro.

Per i lavaggi in lavatrice si consiglia sempre un lavaggio a freddo. Inoltre, per preservare le parti più sporgenti e decorative dello zaino, è bene inserirlo all’interno di una federa. Le regole sono: lavaggio a freddo e delicato, evitare centrifughe troppo forti e lasciare asciugare il più possibile all’aria ma non al sole diretto.

