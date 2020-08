Lo yoga è una pratica molto diffusa nel mondo. Le sue origini sono in India. Questa terra ha creato unapratica che è presente ormai in ogni angolo del mondo. E’ soprattutto nel ventesimo secolo che lo yoga ha lasciato il continente indiano per volare verso gli Stati Uniti e l’Europa. Conseguenza: molti centri yoga sono nati in tutto il mondo.

Yoga ed induismo

Pur essendo nato in India, la patria dell’induismo e del buddismo, lo yoga tuttavia non è legato a nessun tipo di religione. Diciamo che essendosi sviluppato in questi luoghi, col tempo la gente lo ha anche inserito all’interno della propria fede. Si è colorato così di tradizioni induiste e buddiste. Ma di per sé lo yoga nasce come una semplice pratica.

Yoga: obbligatorio o scomunicato. Lo hatha yoga

Perchè, parlando di questa disciplina millenaria, si è detto Yoga: obbligatorio o scomunicato. Prima è meglio fare una premessa. In occidente la forma di yoga più conosciuta è lo hatha yoga. E’ lo yoga degli esercizi fisici. Si stende a terra un tappetino da ginnastica e si comincia. Non occorre molto spazio. A differenza dello sport in generale, lo yoga si esegue con movimenti lenti. E’infatti considerato piuttosto come una ginnastica di tipo statico.

Lo scopo dello yoga

La parola yoga è estremamente antica. Appartiene ad un linguaggio non più parlato, ma ancora studiato. Lo si ritiene infatti alla base di molte lingue del passato e moderne. Parliamo del sanscrito. Yoga è appunto una parola sanscrita. Il suo significato maggiormente accettato è unire. Infatti lo scopo dello yoga è quello di raggiungere l’unità.

Poiché è possibile facilmente apprezzarne gli effetti benefici e distensivi, lo yoga non a caso si è diffuso in tutto il mondo.

Nepal e Grecia

Lo yoga, a volte resta un elemento ancora poco conosciuto nella sua vera realtà. E alcuni ritengono che voglia indurre le persone che lo praticano, ad allontanarsi dalla loro religione originaria. Per questo motivo la Chiesa ortodossa di Grecia, ha recentemente scomunicato lo yoga. Ha infatti messo in guardia i suoi fedeli dichiarando che “lo yoga non è solo un esercizio fisico, ma un aspetto fondamentale della religione indù”. Per cui: “Lo yoga è assolutamente incompatibile con la nostra fede ortodossa e non ha spazio nella vita dei cristiani”.

Risaliamo la Grecia e ci spostiamo verso Est, per raggiungere il Nepal. Qui troviamo una scena differente. Dal maggio 2020 in Nepal, lo yoga è diventato materia di insegnamento a scuola. Eppure lo yoga, come dice la parola, è nato per unire e non per dividere. Per approfondimenti clicca qui.