Alla messaggistica istantanea di WhatsApp diventa difficile rinunciare. Infatti tutti hanno l’applicazione scaricata sullo smartphone per interagire immediatamente con gli amici presenti in rubrica. Ora, però, qualcosa potrebbe cambiare al momento dell’autenticazione dell’utente dopo aver scaricato l’applicazione. Infatti WhatsApp telefonerà direttamente per verificare il profilo mettendo in soffitta il famoso codice a 6 cifre via SMS.

Quando entrerà in funzione

La nuova funzione è ancora in fase preliminare perciò chi installa ora WhatsApp non riceverà nessuna telefonata ma il solito SMS. Gli sviluppatori stanno procedendo a fare delle prove sul sistema operativo Android per sostituire il metodo del vecchio codice oramai bersaglio di numerose truffe online.

Facebook, società proprietaria di WhatsApp, tiene molto alla sicurezza dei propri utenti e perciò continua incessantemente gli studi per garantire quanta più privacy possibile. Il metodo di autenticazione è un primo passo per sconfiggere i criminali del web che in tutti i modi tentano di impossessarsi dei dati personali di terzi.

Come funziona

Per il momento gli sviluppatori sono a buon punto ma fissare già una data dell’avvio della nuova autenticazione è difficile. Però, almeno, i nostri Esperti tecnologici hanno avuto modo di capire come dovrebbe funzionare il nuovo sistema. Gli utenti installando nuovamente WhatsApp sul proprio smartphone saranno raggiunti da una telefonata.

L’utente non deve fare nulla

Infatti il gestore dell’app verificherà tramite telefonata l’autenticità dell’utente. La verifica avverrà in poche frazioni di secondo subito dopo che l’utente ha immesso il proprio numero di telefono all’interno dell’app. Questa funzione entrerà in funzione anche quando si tenterà di recuperare le vecchie conversazioni.

L’utente non deve fare nulla di particolare se non accettare la chiamata. Successivamente WhatsApp riaggancerà immediatamente. Questo minuscolo tempo intercorso servirà a lasciare traccia della chiamata nel registro delle telefonate. Di conseguenza WhatsApp legge questa voce nel registro e la usa come chiave di autenticazione per l’utente.

La telefonata di WhatsApp scompare

Una volta effettuata la registrazione, la traccia delle chiamate viene eliminata dalla sezione delle telefonate ricevute. Dunque WhatsApp telefonerà direttamente per verificare il profilo mettendo in soffitta il famoso codice a 6 cifre via SMS. La vecchia procedura di dover trascrivere i codici scomparirà del tutto per ora solo su sistema operativo Android.