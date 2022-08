La discesa verso la fine del mese di agosto è iniziata da qualche giorno. Anche il meteo sembra indicarci il termine dell’estate. Al Nord è arrivato un drastico calo delle temperature, abbinato a violenti temporali. Dal Lazio in giù, però, la situazione è totalmente diversa, con un Sud Italia attanagliato dal caldo.

In questo weekend molti saranno chiamati al rientro dalle vacanze e chi le sta trascorrendo in Emilia Romagna, Toscana e Liguria non sarà certamente felice della situazione. L’acqua che non è arrivata a giugno, è caduta proprio nel mese clou della villeggiatura. Paradossi dei cambiamenti climatici.

Mentre si sta con il naso all’insù, sperando almeno in un ultimo giorno di sole e mare, bisogna far passare il tempo. Soprattutto al mare, dentro a un hotel o a una casa vacanze, la cosa non è sempre semplicissima. Tra i modi leggeri e veloci per farlo, magari si può consultare l’oroscopo alla ricerca di qualche notizia positiva. In fondo, cosa c’è di peggio che essere in una località di mare impossibilitati a uscire dopo Ferragosto a causa del meteo?

Qualsiasi notizia che ci potrebbero dare le stelle, forse, potrebbe essere migliore. O forse no? Sicuramente sì per i Gemelli che vivranno un weekend molto fertile per quel che riguarda l’amore. Chissà che passeggiando in hotel o nelle aree chiuse di campeggi o villaggi vacanze non si possano fare incontri interessanti. O magari in un ultimo giorno di mare domenica, visto che le previsioni dicono che tornerà il sole. Insomma, fine settimana foriero per nuovi incontri o per approfondire conoscenze effettuate nei giorni precedenti.

Weekend ricco d’amore per Gemelli e con una sorpresa per questo segno

Qualche nuvola, seguendo un po’ il meteo, invece, si addenserà sull’Ariete. Nulla di clamoroso, ma sarà sicuramente il weekend più negativo dell’ultimo periodo. Considerando che si stava viaggiando a vele spiegate, non dovrebbe essere un grande problema. Infatti, i nati dal 21 marzo al 20 aprile potrebbero essere colpiti da un improvviso momento di nostalgia riguardante il passato e, in particolare, la primavera. Quando le cose non andavano assolutamente bene a causa, soprattutto, di una persona. Forse uno stato su un social o una chiacchiera con un amico, potrebbero far riaffiorare, per un attimo, il ricordo. Qualche ora di riflessione e solitudine basterà per farlo passare?

Il Toro sarà protagonista di un weekend carico di sorprese

Grande sorpresa in arrivo, invece, per il Toro. Il buon umore sarà il leitmotiv del fine settimana di questo segno di terra. Sarà, dunque, già propenso a ricevere buone notizie, che potrebbero diventare ottime nella giornata di domenica. Quando arriverà una sorprendente e gradita novità. Magari da una telefonata inaspettata, o portata da una persona che ha deciso di fare un blitz vacanziero per portargliela. O forse sarà l’ambasciatore stesso la sorpresa?

Dunque, weekend ricco d’amore per Gemelli e con una graditissima e inaspettata sorpresa per il Toro. Con qualche nuova che danzerà sopra la testa di Ariete. Certo, dopo una prima parte d’agosto davvero da favola grazie a due pianeti, un rallentamento è più che fisiologico.

Lettura consigliata

Mercurio in armonia con Urano regala una settimana pazza a questi segni