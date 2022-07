Con l’inizio di agosto molti si avvicinano alle ferie, altri probabilmente le hanno già fatte. Una terza categoria di persone invece probabilmente non farà le ferie quest’anno, magari anche per motivi economici. Per questi ma anche per altri non mancano le offerte last minute di fine settimana in albergo in belle località a meno di 30 euro a notte.

Per chi ha già fatto le ferie o per chi non le potrà fare rimane sempre la possibilità di un fine settimana di relax. Può sembrare inimmaginabile eppure è possibile fare dei weekend last minute in Italia al mare o in montagna anche spendendo pochissimo.

Le opportunità last minute non mancano e questo è proprio il momento per approfittarne. Le strutture che hanno ancora delle camere libere, proprio in questi giorni, le mettono in offerta a prezzi ridotti per riempire i posti vuoti. Da Nord a Sud della Penisola non mancano le offerte a prezzi a volte veramente stracciati.

La scelta può essere fatta in funzione della località. Utilizzando i vari motori di ricerca dedicati alle vacanze si possono individuare le occasioni nel luogo preferito. In alternativa si può cercare tra tutte le offerte e scegliere quella più conveniente senza predefinire la zona.

In entrambi i casi è consigliabile far cadere la scelta su posti non troppo distanti da quello di partenza. Questo per non perdere ore importanti nel trasferimento del weekend in cui il tempo da dedicare al relax è limitato e va sfruttato pienamente.

Weekend last minute in Italia al mare o in montagna con meno di 30 euro

Per una fine settimana in montagna, oppure al mare o in una città d’arte è possibile riuscire a dormire con meno di 30 euro. Per esempio chi volesse soggiornare sulla riviera romagnola non ha che l’imbarazzo della scelta. A Rimini anche in questa stagione non è tutto esaurito. Non è difficile trovare un albergo 3 stelle a due passi dalla spiaggia, spendendo 22 euro a notte a testa per una doppia.

Chi al mare preferisce la montagna, sulle Alpi piemontesi può trovare delle fantastiche offerte. Sauze d’Oulx, nella Val di Susa, è un incantevole paese anche d’estate. Qui con meno di 25 euro a notte a testa si potrebbe dormire in una doppia compresa la colazione. In genere gli alberghi in montagna hanno anche le spa e questa spesso è compresa nel prezzo della camera. Chi al Piemonte preferisce il Trentino Alto Adige potrà trovare un’offerta simile in Val Pusteria. Nei paesini di questa zona si possono trovare incantevoli alberghi anche a partire da 21 euro a notte a testa per una doppia.

Qualcuno potrebbe approfittare dei fine settimana per visitare una città d’arte, per esempio la capitale. In una città come Roma le offerte degli alberghi sono numerosissime. Cercando tra le occasioni last minute non sarà difficile trovare un albergo 4 stelle a partire da 70 a notte per la camera. Magari anche una stanza tripla per chi ha un bambino.

Il fascino del lago

Infine se a mare e montagna o città, si preferisce il lago, perché non concedersi un weekend sull’elegante romantico Lago Maggiore? Anche qui in alcune località si possono trovare offerte in alberghi con camera affacciate direttamente sull’acqua a partire da 60 euro a testa. L’Italia è ricca di laghi, ma con un’immensa offerta di mare in genere in estate sono abbastanza snobbati. Eppure un tempo molti dei laghi più importanti, come il Lago Maggiore, erano meta dell’aristocrazia italiana. Le testimonianze dei vecchi fasti si possono notare ancora nei lussuosissimi alberghi di un tempo oggi un po’ demodé ma per questo molto affascinanti.

Approfondimento

Non esiste al mondo un mare con un’acqua così trasparente con questi paesaggi