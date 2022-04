Weekend da mille e una notte per 3 segni zodiacali che grazie all’eclissi solare potranno esaudire i loro desideri più nascosti

Fin dall’antichità l’uomo ha interrogato le stelle e i Pianeti per provare a capire cosa gli riserva il futuro. Una pratica che è rimasta fino a oggi e che si è tradotta nel nostro adorato oroscopo. E per chi segue queste dinamiche il fine settimana in arrivo è davvero interessante. Il 30 aprile ci sarà un eclissi parziale di Sole. Allo stesso tempo ben 4 Pianeti, compresi Venere e Giove, arriveranno nei Pesci e Mercurio si sposterà in Toro. Una combinazione che garantirà un weekend da mille e una notte per 3 fortunatissimi segni zodiacali. Per loro ogni traguardo sarà raggiungibile e tutti i desideri di una vita potrebbero finalmente realizzarsi.

I Gemelli potrebbero veder esplodere il conto in banca nei prossimi giorni

Dopo un periodo fatto di continui alti e bassi, la fortuna tornerà a sorridere per i Gemelli. Grazie alla positiva influenza di Mercurio e al nodo lunare arrivato in Toro con l’eclissi, i Gemelli vedranno crescere a dismisura le finanze. E per una volta riusciranno anche non eccedere con le spese folli e scriteriate. Probabilmente i prossimi giorni saranno i migliori dell’anno per gli investimenti e per gli scatti di carriera.

Non mancheranno neanche le belle novità in campo sentimentale. Potrebbero arrivare incontri decisamente stimolanti dal punto di vista intellettuale.

Continua a volare il Toro

Il Toro sarà tra i segni top di Maggio. Ma il periodo positivo inizierà già da questo venerdì. Una gita fuori porta potrebbe rivelarsi un’ottima occasione sia per rilassarsi che per stringere proficui rapporti di lavoro. Venerdì arriveranno anche la Luna nuova nel segno e l’appoggio di Urano. Un mix che influirà positivamente su una delle più grandi preoccupazioni del Toro: le finanze.

Il terzo segno che potrebbe finalmente realizzare i suoi desideri nel weekend è la Bilancia. I Bilancia arrivano da una settimana all’insegna del nervosismo e delle incomprensioni, ma già da venerdì mattina inizierà a cambiare qualcosa. Soprattutto a livello professionale. Un progetto tenuto a lungo nel cassetto potrebbe finalmente iniziare a realizzarsi e farà sentire i nati sotto questo segno vivi come non mai. Molto bene anche l’amore dentro e fuori dalle lenzuola. Non mancheranno incontri stimolanti che potrebbero trasformarsi in fretta in relazioni decisamente piccanti.

