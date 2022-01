Il primo mese dell’anno sta terminando. Il weekend dei giorni della merla dirà addio al mese di gennaio. Per molti un mese prolifico, per altri meno. Come spesso accade, coloro i quali non hanno vissuto esperienze positive, guardano al mese successivo con la speranza che sia migliore. Quelli che, al contrario, hanno avuto la fortuna di godere di situazioni fortunate confidano in un seguito per il periodo successivo. In fondo, chi consulta gli oroscopi e chi crede negli astri lo fa soprattutto per quello. Capire quando da un momento negativo si passerà a uno positivo e sapere fino a quando questo potrà durare.

Nel weekend, ci sarà un segno zodiacale che potrà godere di tanti aspetti favorevoli. Stiamo parlando del Toro che, dopo un periodo non troppo buono, inizierà la risalita. In particolare, saranno giorni molto positivi per la vita di coppia. Sia quella consolidata che quella appena iniziata. Si consiglierebbe un weekend romantico per suggellare la nascita di un nuovo amore. Abbiamo visto tante mete carine da scegliere per trascorrere due piacevoli giornate. Che sia mare o montagna, in Italia c’è una vastissima possibilità di scelta. Bisognerebbe approfittarne in questi giorni favorevoli.

Weekend da grasso che cola per questo segno zodiacale mentre la Bilancia non dovrà agire di pancia ma di cervello

La Luna benedirà i nati dal 21 aprile al 20 maggio. Chissà poi che, durante questo breve periodo di relax con il proprio partner, non arrivi anche la telefonata giusta, con una notizia positiva anche sul lavoro. Quando si dice weekend da grasso che cola per questo segno, si intende proprio che tutto, ma proprio tutto, volgerà dalla parte giusta. Un’iniezione di fiducia importante che potrà proseguire anche nei giorni successivi. Un fine settimana che servirà a dare la carica giusta in vista del mese di febbraio.

La Bilancia deve fare attenzione

Per i nati sotto il segno della Bilancia, invece, sarà un weekend da gestire al meglio, in cui bisognerà stare alla larga da eventuali polemiche. Dovrà essere il fine settimana del cervello e della calma e non quello dell’isteria e della pancia. Non agire d’istinto, ma ragionare, anche se in ballo ci sono i sentimenti. Il rischio è di farsi prendere dalla fretta e sbagliare completamente le scelte. In amore, infatti, si potrebbe prospettare un ripensamento o un improvviso ritorno, che dovrà essere ben valutato. Anche se non sempre facile, dovrà essere la ragione a prevalere sulla passione, perché altrimenti il rischio di fare una scelta affrettata potrà indurre davvero in errore.