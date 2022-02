Weekend da bollino nerissimo per Sagittario, Vergine e questo segno zodiacale che rischia addirittura di perdere il lavoro se non riesce a calmarsi

Siamo finalmente all’ultima settimana di febbraio ed è il momento di scaldare i motori in vista dell’arrivo della primavera. Una primavera che, per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Cancro, sarà ricca di soldi e soddisfazioni lavorative. Altri segni, invece, dovranno stringere i denti in questo fine settimana perché le stelle sono decisamente poco benevole. Infatti, è in arrivo un weekend da bollino nerissimo per Sagittario, Vergine e un altro sfortunatissimo segno. Quest’ultimo avrà parecchie grane sul lavoro e, probabilmente, dovrà imparare l’arte della diplomazia per salvare il posto.

Il difficile fine settimana del Sagittario

I Sagittario inizieranno la settimana con i migliori dei propositi. Purtroppo, però, la congiunzione tra il Sole e Giove e l’influsso di Nettuno arriveranno a mettere i bastoni fra le ruote. In campo sentimentale, l’emozione principale sarà la nostalgia. Un segno molto chiaro che i rapporti di coppia in questo momento non sono appaganti.

Non andrà molto meglio neanche in campo lavorativo. Venerdì ci saranno incomprensioni con i colleghi, che trascineranno i loro effetti anche a sabato e domenica. Attenzione alle finanze. Spendere ma senza esagerare.

Luna storta per i nati sotto il segno della Vergine

Fine settimana complicato per i Vergine, che potrebbero iniziare a soffrire addirittura dal giovedì. La Luna porterà imprevisti e situazioni difficili da gestire sia per quanto riguarda le finanze che sul lavoro. Serviranno tatto e diplomazia per non peggiorare la situazione e per mettere le basi per garantirsi buoni guadagni futuri.

La Luna influenzerà anche i rapporti in famiglia, dove non mancheranno discussioni e incomprensioni. Nel weekend andranno prese decisioni importanti per le coppie e non sempre i partner saranno sulla stessa lunghezza d’onda. Il dialogo sarà davvero fondamentale.

Veniamo al segno più sfortunato della settimana: il Toro. I Toro sono ossessionati dai beni materiali e dalla gelosia. E nel weekend avranno enormi grane sia sul lavoro che in amore.

I nati sotto questo segno inizieranno a dubitare della fedeltà del partner. Una situazione che si sposa malissimo con il loro carattere focoso e possessivo. Meglio contare fino a 10 per evitare di rovinare tutto.

Un consiglio valido soprattutto sul lavoro. I Toro si sentiranno poco valorizzati e non vedranno riconosciuti i loro sforzi neanche a livello economico. Venerdì, questa frustrazione potrebbe esplodere e mettere a rischio addirittura il posto fisso. Se c’è la possibilità, meglio prendersi uno o due giorni di permesso. Potrebbero rivelarsi utilissimi per calmare i bollenti spiriti.

