Il weekend, per antonomasia, vuol dire riposo per molti di noi. Certo, negli anni questo accostamento non è più così scontato. Molti negozi rimangono aperti sia il sabato che la domenica, così come i centri commerciali. Negli ultimi decenni ha subito un forte decremento la percentuale di persone che può ancora oggi avvalersi del fine settimana libero da impegni lavorativi. Tuttavia, nell’immaginario comune, questa concezione non è molto cambiata. Gli oroscopi nel weekend non fanno eccezione.

Abbiamo già parlato di quello che potrà accadere ad alcuni segni, in particolare Bilancia e Acquario. Oggi andiamo a completare il quadro zodiacale del weekend partendo da chi lunedì prossimo entrerà nel suo periodo. Stiamo parlando dei Pesci, che festeggeranno i primi compleanni dal 20 di febbraio, per poi entrare nel clou a marzo. Per questo elemento d’acqua, sarà un fine settimana di assoluto relax. Un periodo in cui dedicarsi quasi esclusivamente al divano, per i più comodi, oppure a delle passioni non troppo faticose. Quindi, magari, dedicarsi del tempo per andare in una SPA o godersi del buon cibo, con la scelta di qualche nuovo ristorante. Non solo, magari organizzare con il proprio partner un weekend nel quale andare a visitare qualche posto speciale.

Weekend con sorpresa per i Pesci, svago per l’Ariete e tanta sensualità per questo segno zodiacale che non è l’Acquario

Per alcuni Pesci, poi, ci potrebbe essere dietro l’angolo una graditissima sorpresa. Una sorta di compleanno anticipato che potrebbe regalare, ai nati dal 20 febbraio al 20 marzo, qualcosa di davvero inaspettato. Potrebbe essere qualcosa di materiale così come un incontro davvero particolare. Un segno del destino in previsione dell’ingresso nel loro periodo? Chissà.

Se Pesci può riposare, Ariete invece poltrirà. Reduce da una settimana molto pesante, infatti, questo segno si prenderà tutto il weekend per ricaricarsi. Si godrà davvero il classico meritato riposo. Per farlo, però, non è detto debba rimanere in casa. Cambiare aria, forse, sarà la scelta migliore, per ossigenare bene corpo e mente.

Infine, parliamo di un segno che verrà scosso da una corrente di sensualità. Qualcosa che veramente lo farà solleticare. Stiamo parlando del Capricorno. La passione si farà sentire davvero forte in questo fine settimana. Per alcuni potrà essere addirittura incontrollata. Un turbinio di sensazioni positive, come mai successo in questo 2022. Tutto da vivere e assaporare, se con il proprio partner meglio, altrimenti ci sarà qualcun altro con cui esplicitare tutto ciò. Weekend con sorpresa per i Pesci, dunque, ma sarà un fine settimana intenso soprattutto per il Capricorno. Una passione sfrenata tutta da vivere, prima di ributtarsi nella quotidianità da lunedì.