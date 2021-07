Quando ci si ritrova con un week end libero da impegni all’ultimo minuto, è sempre un’emozione. E cosa c’è di più bello di un week end fuori città alla scoperta di un qualche angolo magico in cui rilassarsi? Ed anche se non è sempre semplice organizzare con così poco preavviso, continuando a leggere vedremo quale meta ci lascerà senza fiato questa volta.

Week end last minute in questa località meravigliosa che sembra uscita da una fiaba

Le Dolomiti sono uno degli spettacoli più belli d’Italia e non solo. Uno dei comuni da cui ammirare la loro imponenza è senza dubbio Madonna di Campiglio. Madonna di Campiglio è un piccolo comune montano che si affaccia sulle Dolomiti di Brenta e sulle Alpi dell’Adamello, in Trentino. Si trova a 1550 mt di quota e fin dall’800 è molto apprezzato dalle persone benestanti. Infatti, in passato è stato il luogo prediletto dall’imperatrice Sissi per le sue vacanze e poi dai nobili per godersi l’aria fresca di montagna.

Questo paesino è splendido da percorrere a piedi, apprezzando la bellezza delle vie e dei locali alla moda. Ma soprattutto, da Madonna di Campiglio si parte per visitare luoghi magnifici immersi nella natura dove godersi uno splendido week end estivo.

Cosa vedere nei pressi di Madonna di Campiglio

Per un week end last minute in mezzo alla natura questa località meravigliosa che sembra uscita da una fiaba è la scelta migliore. Tra le varie attività ed escursioni si consiglia di fare il Giro dei 5 Laghi, una delle passeggiate più apprezzate della zona, anche se un po’ lunga. Infatti, il giro richiede circa 5-6 ore ma ne vale davvero la pena. O in alternativa, le Cascate della Vallesinella sono uno spettacolo imperdibile: si raggiungono con una passeggiata splendida in mezzo alla natura di circa due ore.

In alternativa, per i più avventurosi ci sarebbe la Via delle Bocchette, uno dei più completi sistemi di vie ferrate d’Italia ed una delle più panoramiche delle Dolomiti. Il giro è davvero interessante ed i panorami sono magici, ma per sicurezza si consiglia vivamente di farlo con una guida esperta. Ed infine, un luogo da non perdere è il Lago Montagnoli, raggiungibile con una passeggiata di circa 50 minuti dal centro di Madonna di Campiglio. Questo lago dalle acque limpide è magnifico e perfetto per un pic-nic romantico.

Queste sono solo alcune delle gite più intriganti della zona, per cui per un week end in montagna è Madonna di Campiglio il luogo perfetto.