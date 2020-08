La Versilia, la lingua di terra tra montagna e mare nella zona nord-occidentale della Toscana, era famosa per il marmo e le cave, anni fa. Ora è la location più gettonata del Ferragosto al mare. E fino alla fine del mese farà registrare, come ogni anno, il tutto esaurito. Anche quest’anno Forte dei Marmi non si ferma. Ha saputo gestire benissimo finora, la pandemia. E con Pietrasanta e Camaiore offre numerosi eventi di carattere pubblico e privato, in sicurezza. Ecco i posti più gettonati per un week end da star, suggeriti dalla redazione Lifestyle di Proiezioni di Borsa.

Le mostre diffuse e monumentali

Week end da star in Versilia, da Pietrasanta a Forte dei Marmi. L’arte a cielo aperto non è una novità a Pietrasanta. Quest’anno i punti più significativi della città sono presidiati da una ventina di sculture monumentali di Fabio Viale. Si tratta di marmi tatuati, con iconografie ispirate al mondo criminale, al Giappone dei manga, ai nuovi orientamenti sudamericani e alla musica trap. Andando verso Forte dei Marmi, si può ammirare una riproduzione in scala gigante della mano dell’imperatore Costantino con effetto polistirolo, ma realizzata in marmo bianco. E’ sempre di Fabio Viale e si trova alla rotonda del pontile di Marina di Pietrasanta. A sud, ci si perde volentieri tra le viuzze di Camaiore, dove si gustano cecina e crostata al cioccolato. A nord, invece, la Villa Bertelli di Forte dei Marmi è stata invece allestita con una retrospettiva dedicata ad Aldo Mondino.

Le sabbie nobili

Non c’è testa coronata che non passi da Forte dei Marmi, nel corso di una stagione. Principi, re e nobili di tutta Europa vengono a sfidare i cavalloni e a cenare nelle ville blindatissime, nascoste nelle pinete. Quest’anno l’anonimato è più facile, non solo perché la mascherina è obbligatoria. Ma perché negli stabilimenti balneari acquistati dalle grandi famiglie dell’imprenditoria lombarda, lusso e privacy sono garantiti. Tuttavia, nemmeno la pandemia può fermare i vip watchers, che stazionano davanti alle discoteche. Ci sono quelle vintage, mausolei a forma di capanna. E altri nuovi night club all’aperto con grandi tende bianche sulla spiaggia. Gli ospiti non paganti – le star della tv e del pallone – in questi giorni tra Ferragosto e S. Ermete, la festa del patrono locale, non mancano mai. Mentre ai lidi di Vittoria Apuana, di fronte alla villa del tenore Andrea Bocelli, è la musica classica a farla da padrone.

Forte dei Marmi si conferma la capitale dell’esperienza enogastronomica toscana. Con piatti di mare e di terra ad alto livello. E non solo perché qui è nato il concorso gourmet “A tavola sulla spiaggia”. A due passi dalla piazza rotonda, dove i padri di famiglia portano i figli a provare le prime automobiline elettriche, si gustano le zuppe di pesce migliori del mondo. Mentre al primo semaforo in territorio comunale, venendo da Pietrasanta, inizia la teoria dei lidi dove si mangiano i ravioli toscani fatti in casa, una gioia per gli occhi e il palato.