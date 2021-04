Il bagno è una delle aree della casa che richiede più attenzione, soprattutto se si ricevono visite. Infatti è un elemento chiave per far sì che gli altri ci reputino ordinati e puliti.

Ma come fare se si ha avuto poco tempo e se questo ambiente non è perfettamente igienizzato? Oggi parliamo di una soluzione di emergenza che ci permetterà di fare comunque un’ottima impressione. Spieghiamo, infatti, come avere un water sempre pulito, profumato e a prova di ospite grazie a queste bombe autopulenti fai-da-te.

Gli elementi necessari

Per creare queste piccole bombe autopulenti bastano veramente pochi ingredienti. Facilmente reperibili da tutti in ogni supermercato. Eccoli qui:

a) 60 grammi di acido citrico in polvere;

b) 240 grammi di bicarbonato;

c) quanto basta di gocce di olio essenziale.

Come procedere

Gli step da seguire sono molto semplici. Basta prendere una ciotola e mescolare gli ingredienti nelle quantità sopra indicate.

Il numero di gocce e il tipo di olio essenziale sono a discrezione del proprio gusto personale e servono solo a diffondere un’ottima profumazione nell’ambiente. Una volta che si è creata una miscela omogenea, è necessario munirsi di stampini in silicone. Questi servono a dare una forma al composto.

Una volta che il tutto si sarà compattato, è consigliabile conservare queste grosse pastiglie in un luogo al riparo dall’umidità.

Una guida pratica all’uso

Queste piccole preparazioni casalinghe ci permetteranno di risparmiare molti soldi, evitandoci di comprare dei prodotti specifici per il wc. Inoltre, sono molto pratiche. E possono essere impiegate come soluzione last minute per pulire e profumare quest’area “delicata” della nostra casa. Basterà gettarle all’interno del water per attivarne l’azione.

Oggi abbiamo spiegato come avere il water sempre pulito, profumato e a prova di ospite grazie a queste bombe autopulenti fai-da-te. Se siamo curiosi di scoprire altri piccoli espedienti per tenere pulito il proprio appartamento, consigliamo di consultare alcune delle nostre rubriche dedicate alla casa. In particolare questo articolo: “L’infallibile metodo giapponese che tutti stanno usando per le pulizie di primavera”.