Water intasato? Prova questa potente miscela di due sostanze che hai a casa. Può succedere per vari motivi , sia per colpa nostra che per colpa, magari, di coloro che ci abitano sopra. Ma comunque quando succede non è proprio una cosa piacevole. Esistono moltissimi metodi per sistemare il water intasato, ma questa miscela non l'avete mai provata. Costa zero, è naturale e risolve il problema in un batter d'occhi.

Water intasato? Prova questa potente miscela di due sostanze che hai a casa

Spesso il problema si risolve da solo dopo un po’, o magari è necessario l’aiuto dello scopettone. Altre volte invece è necessario un aiuto esterno. Quindi guanti alla mano e via, si inizia a sturare il water. Ma ne abbiamo sentite veramente tante e, in effetti, i metodi per sturare il water sono tantissimi. Passando da quelli naturali a quelli invece che usano prodotti chimici. Noi invece abbiamo deciso di usare un metodo completamente naturale, ma non per questo meno efficace.

Cosa serve e come fare

Tutto ciò che serve è aceto, acqua bollente e un secchio. La prima cosa da fare è buttare nel water circa mezzo litro di aceto di vino bianco, richiudere il water e aspettare circa un’oretta. Allo scadere del tempo prendi un secchio e riempilo d’acqua bollente. Assicurati che sia realmente calda e non tiepida. Quindi getta l’acqua bollente nel water e magicamente il vostro water intasato non sarà più intasato. E il bello è che non avete usato nessun prodotto chimico, ma solo acqua e aceto.

La prossima volta ricordatevi che soprattutto nelle case vecchie è facile che il water si intasi. Ma è ancora più facile che si intasi se vi gettate tanta carta. Per questo motivo dovete sempre ponderare l’utilizzo della carta igienica per due motivi: uno perché così evitate sprechi inutili, secondo perché il vostro water ve ne sarà grato.