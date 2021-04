Come scritto nel weekend i mercati americani avevano già deciso per ulteriori rialzi ma chi mancava all’appello erano proprio i mercati europei. Oggi, Wall Street trascina gli altri mercati azionari al rialzo e ora l’attenzione è sulla FED. Si salirà fino al prossimo setup del 19 maggio? Potrebbe essere ma preferiamo nei prossimi 2/3 giorni ragionare per step e monitorando con attenzione i livelli di supporto.

Come reagiranno i mercati alle parole di Powell e come ad eventuali nuove “indiscrezioni” sulle nuove tasse proposte da Biden. Quali dati sull’occupazione verranno diffusi poi settimana prossima? E i dati sugli indicatori legati all’inflazione?

Ora partendo dai prezzi attuali, andremo a definire il polso della situazione per poi fare delle previsioni di breve termine e impostare quindi una strategia operativa.

Procediamo per gradi

Alle ore 20:00 del 26 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.303

Eurostoxx Future

3.972

Ftse Mib Future

24.285

S&P 500 Index

4.189,76.

La previsioni sono al ribasso ma la tendenza continua a mantenersi al rialzo

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 23 aprile

Oggi è iniziata una settimana decisiva e da domani al massimo, si dovrebbe aprire una nuova fase direzionale. Il verso è ancora in forse.

Wall Street trascina gli altri mercati azionari al rialzo e ora l’attenzione è sulla FED

Di seguito la mappa operativa e i livelli operativi da monitorare per la giornata di martedì:

Dax Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 27 aprile superiore a 15.327.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 27 aprile superiore a 4.000.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 27 aprile superiore a 24.245.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 27 aprile inferiore a 4.138.

Quale operatività è consigliata?

Mantenere posizioni long multidays su Wall Street e short sugli altri indici analizzati. Domani, al massimo mercoledì, giorno del meeting FED potrebbe essere decisivo e poi lasciare spazio a un mese di direzionalità. M

Come al solito si procederà per step.