Wall Street torna sui suoi passi e riparte al rialzo ma oggi è decisivo. Occhio a Verizon Communications

Fino a prova contraria e fino a quando i supporti indicati non verranno rotti al ribasso, la nostra view è che probabilmente sia stato segnato sia il minimo annuale che decennale. Quando sembrava che i mercati americani potessero iniziare una nuova fase ribassista, Wall Street torna sui suoi passi e riparte al rialzo. Oggi è decisivo per capire le reali intenzioni della Borsa d’oltreoceano, ma procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del giorno 13 aprile sono stati i seguenti:

Dow Jones

34.564,19

Nasdaq C.

13.643,19

S&P 500

4.446,59.

Wall Street torna sui suoi passi e riparte al rialzo ma oggi è decisivo

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 34.701. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 34.190.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 13.585. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.535.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.465. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.594.

Posizione di trading multidays in corso e segnale dei nostri Trading Systems

Short dall’apertura dell’11 aprile su Nasdaq C. e S&P 500. Flat su Dow Jones.

Occhio a Verizon Communications. Affare in vista?

Il titolo (NYSE:VZ) ha chiuso la giornata di contrattazione del 13 aprile al prezzo di 54,14 dollari in rialzo dello 0,88% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 50,80 ed il massimo a 55,39.

Analisi sommaria di bilancio

Le stime degli analisti (28 giudizi ca) ritengono che il fair value possa essere collocato in area 59,66 dollari.

La strategia operativa

La tendenza di breve e lungo termine è rialzista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 51,64 dollari, saranno possibili ulteriori rialzi verso area 59,66 ed oltre nei prossimi 1/3 mesi. Supporto di breve termine a 53,42.

Approfondimento

Mercati appiattiti in attesa di spunti e con tendenza di fondo ribassista. I livelli da monitorare