Cosa attendere da oggi in poi sui listini azionari americani? Ecco la raccomandazione odierna del nostro Ufficio Studi: Wall Street torna alle contrattazioni dopo la festività e ora puntare su Procter & Gamble?

Quali sono invece i livelli di breve termine da monitorare per la giornata odierna di contrattazione?

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.613.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.555.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.326.

Quale scenario attendiamo per la settimana in corso?

Fase laterale fra oggi e domani prime ore di contrattazioni e poi rialzi fino a venerdì.

Il titolo (NYSE:PG) ha chiuso la giornata di contrattazione del 2 luglio al prezzo di 135,90 in rialzo dello 0,49% rispetto alla seduta precedente. Nel corso dell’anno 2021, ha segnato il minimo a 120,76 ed il massimo a 139,28. A quali risultati arrivano le nostre analisi di bilancio e dei grafici?

Analisi sommaria di bilancio

La società capitalizza a Wall Street circa 332,7 miliardi di dollari e distribuisce beni di consumo in diverse aree geografiche. Le raccomandazioni degli altri analisti (21 giudizi) stimano un prezzo obiettivo a 148,04 dollari per azione. I nostri modelli, dopo aver analizzato i bilanci degli ultimi 4 anni, calcolano un prezzo di fair value intorno ai 175.

La nostra strategia di investimento sul titolo

A livello grafico, su Procter & Gamble si potrebbe essere all’inizio di una fase direzionale rialzista anche di diversi punti percentuali.

Fino a quando non verrà rotto al ribasso in chiusura giornaliera e poi settimanale il supporto di 131,93, sono possibili rialzi nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 145,09 e poi 152 dollari. Supporto di breve a 133,81.

Questo potrebbe essere un buon momento per comprare il titolo.

Come al solito si procederà per step.