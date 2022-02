Alti e bassi continui, ma il minimo segnato intorno al 24 gennaio continua a rimanere inviolato. Wall Street torna al rialzo e in questi giorni potrebbe confermarsi l’ipotesi che il peggio possa essere alle spalle.

Alla chiusura di contrattazione del 15 febbraio i prezzi degli indici azionari hanno segnato i seguenti valori:

Dow Jones

34.988,83

Nasdaq C.

14.098,64

S&P 500

4.470,99.

L’anno 2022 potrebbe vedere ribassi per molti mesi

Il nostro percorso campione su scala settimanale per l’anno 2022

In blu il grafico dei mercati americani fino all’11 febbraio



Previsioni settimanali

La giornata di contrattazione di ieri ha fatto ritornare in auge la probabilità che il minimo annuale sia stato segnato intorno al 24 gennaio. Si procederà day by day ma si inizia a profilare un ulteriore rialzo fino a venerdì e poi lunedì, date di setup mensile.

Wall Street torna al rialzo e ora potrebbe confermare che il bottom annuale è stato già segnato

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore a 34.304. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 34.496.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore a 13.664. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 13.767.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore a 4.364. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.414.

Posizione di investimento da mantenere in ottica multidays

Aprire Long in apertura del 16 febbraio.

Come potrebbe presentarsi l’odierna giornata di contrattazione?

Apertura sui minimi e chiusura sui massimi.

Amazon torna Buy?

Il titolo (NASDAQ:AMZN) ha chiuso la seduta del 15 febbraio al prezzo di 3.129,83 dollari in rialzo dello 0,85% rispetto alla seduta precedente.

La strategia di investimento

Tendenza rialzista in ottica multidays ma nel brevissimo si assiste ancora a debolezza. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 3.065 i prezzi potrebbero continuare a salire in poco tempo verso l’area di 3.380 e poi 3.501. Comprare solo in seguito a una chiusura giornaliera superiore a 3.169.

