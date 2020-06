Wall Street sorpresa dall’aumento record delle vendite al dettaglio . La Borsa di New York ha chiuso in positivo ieri, sostenuta dall’aumento record delle vendite al dettaglio di maggio in Usa. I mercati americani hanno deliberatamente ignorato le notizie negative (il ritorno di focolai Covid-19 in Cina nella zona di Pechino, il record di ricoveri per coronavirus in Arizona e in Texas) da una raffica di notizie positive sia sul fronte economico che su quello sanitario.

L’indice Dow Jones Industrial Average è salito del 2,04% a 26.289,98 punti. Il Nasdaq è salito dell’1,75% a 9885,87 punti, mentre l’S&P 500 si apprezza dell’1,90% a 3.124.74 punti. Questa iniezione di fiducia è dovuta ai risultati delle vendite al dettaglio, risultate ben al di sopra delle aspettative degli analisti e a conclusione di due mesi catastrofici sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale, a causa della pandemia e delle recenti violenze razziste.

Powell invita alla prudenza

La Fed ha sottolineato anche la crescita della produzione industriale a maggio, dopo il crollo storico nel mese di aprile. Anche se il dato risulta dimezzato rispetto alle previsioni (forse troppo ottimistiche) degli analisti: 1,4% contro l’atteso 3%. Jerome Powell ha confermato l’intenzione di tenere i tassi a zero finché durerà la convalescenza degli Usa. Quindi ha frenato sulla ripresa dell’economia definita ‘incerta’ durante il colloquio con un comitato di senatori Usa. Tutto ciò ha forse influito leggermente sui guadagni degli indici, che erano a metà sessione. Il suo vicepresidente Richard Clarida ha insistito sulla profondità e la durata della recessione che la nazione americana sta vivendo.

Entusiasmo per le novità farmaceutiche

Tuttavia i mercati sembrano più influenzati da altre notizie. Come il piano di potenziamento infrastrutturale da 1.000 miliardi di dollari che il Presidente Donald Trump starebbe per varare. E sui progressi relativi a uno studio britannico condotto su un farmaco, il desametasone, uno steroide economico e disponibile sul mercato. Già somministrato nei test a un ampio campione di malati di Covid-19 più gravi, ridurrebbe significativamente il tasso di mortalità.

Tra i dati che hanno riscosso maggiore consenso, la riscossa delle vendite al dettaglio di auto (+12,5%) e la progressiva riapertura dei centri commerciali. Sorpresa anche per il barometro immobiliare, che segna 58 contro l’atteso 46. Al Nasdaq, che ha nuovamente sfondato la soglia dei 10 mila punti, si registrano i rally di Broadcom (+6,5%), Autodesk (+5,2%), Baidu (+5,1%), Micron e Western Digital (+3,6%), Apple (+2,7%), Microsoft (+2,5%).