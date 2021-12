La FED non preoccupa i mercati, nonostante acceleri sul tapering e si proiettino rialzi dei tassi fino al 2,1% nei prossimi 3 anni. Proprio ieri scrivevamo che le decisioni delle Banche centrali rappresentano nel contesto attuale un movimento di fondo, solo rumore, che ha poche probabilità di far invertire il trend in corso.

Dove andiamo ora? Wall Street si prepara all’onda C del rally natalizio, infatti entriamo nella fase del mese dove ciclicamente i prezzi dei mercati tendono a impennarsi.

Quindi, se qualcosa non cambierà fra oggi e domani onda C dovrebbe presentarsi in tutta la sua forza.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura di contrattazione del 15 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi per i principali indici azionari:

Dow Jones

35.927,43

Nasdaq C.

15.565,58

S&P500

4.709,85.

Ecco i livelli che mantengono il trend al rialzo o al ribasso

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 35.389. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 35.577.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.055. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.834.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.611. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.540.

Il trend di breve, medio e lungo termine torna in sintonia e ora si potrebbe assistere a forti accelerazioni.

Come potrebbe presentarsi la giornata odierna?

Apertura su minimi e chiusura sui massimi.

Cosa attendere per la settimana in corso?

Si dovrebbe salire fino alle ultime ore di contrattazione di venerdì, che come da scenario proiettato dovrebbe essere il giorno del massimo settimanale.

Wall Street si prepara all’onda C del rally natalizio. Cosa comprare?

Oggi ci concentriamo sul titolo Google.

Il titolo (NASDAQ:GOOGL) ha chiuso la giornata di contrattazione del giorno 15 dicembre al prezzo di 2.929,55 in rialzo dell’1,79% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1.696,10 ed il massimo a 3.019,33.

La nostra strategia di investimento

Per chi possiede le azioni come da nostre precedenti raccomandazioni, alzare lo stop loss/profit di lungo termine a 2707. Obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 3.050/3.180 dollari per azione. Supporto di breve termine a 2.824.