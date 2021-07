Wall Street si prepara al mese di agosto con nuovi rialzi con Exxon Mobil che potrebbe accelerare dopo la pubblicazione della trimestrale che ha visto registrare l’utile più elevato negli ultimi 12 mesi.

Cosa attendere da ora in poi?

Non vediamo grossi pericoli all’orizzonte di brevissimo, anzi.

Quali sono i livelli che attendiamo in questo mese?

Dow Jones

area di minimo 34.600/34.851

area di massimo 36.128/36.445

Nasdaq C.

area di minimo 14.501/14.698

area di massimo 15.234/15.502

S&P 500

area di minimo 4.330/4.380

area di massimo 4.528/4.602.

Fino a venerdì della prossima settimana si potrebbe assistere ad alti e bassi, ma poi la strada dovrebbe essere tutta al rialzo almeno fino alla fine del mese. Ci saranno giornate di ribassi, ma non crediamo possibile al momento che si possa assistere a ritracciamenti importanti nel mese di agosto.

Procediamo per gradi.

Ecco i livelli da monitorare per la giornata di contrattazione di lunedì:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.985.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.645.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.403.

Il titolo EXXON Mobil (NYSE:XOM), ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 57,57, in ribasso del 2,31% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 39,74 ed il massimo a 64,93.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli analisti (29 giudizi) stimano un fair value in area 66,56 dollari per azione. I nostri calcoli ponderati sui bilanci degli ultimi 4 anni invece, portano ad un prezzo obiettivo di fair value di circa 80 dollari.

Strategia di investimento

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 57 dollari, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 64,93 e poi 75. Resistenza di brevissimo a 57,62. Il titolo dal punto di vista grafico è giunto in un punto nodale.

Come al solito si procederà per step.