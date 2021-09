Il dato sull’occupazione che forse ha spaventato i mercati nella giornata di venerdì, se guardato e studiato con attenzione, potrebbe fugare molti dubbi che ruotano intorno all’inflazione e ai tassi di interesse. La nostra view è infatti al seguente: questa settimana Wall Street si candida a nuovi rialzi.

Qual è lo scenario atteso per questa settimana?

Debolezza fra lunedì e martedì e poi rialzo fino a venerdì, giorno in cui si dovrebbe formare il massimo settimanale.

Quali sono i livelli da monitorare per la giornata odierna per i principali indici azionari?

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 35.269.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 15.283.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 4.521.

Wall Street si candida a nuovi rialzi. Morgan Stanley fin dove potrebbe arrivare?

Il titolo (NYSE:MS) ha chiuso la giornata di contrattazione del giorno 3 settembre al prezzo di 104,25 dollari in ribasso dello 0,55% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno il titolo ha guadagnato il 53,01% (lo S&P 500 nello stesso periodo il +20,4%), ha segnato il minimo a 66,08 e il massimo a 105,81.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (28 giudizi) convergono su un prezzo di fair value intorno a 102,19 dollari per azione. Il nostro Ufficio Studi invece, dopo aver studiato attentamente i bilanci degli ultimi 4 anni, stima che il prezzo obiettivo sia in area 115 dollari.

La nostra strategia di investimento

Fino a quando il titolo reggerà al rialzo in chiusura giornaliera e poi settimanale il livello di 98,71, saranno possibili nei prossimi 1/3 mesi ulteriori rialzi verso l’area di 110 e poi 115 dollari. Supporto di breve termine: 103,37. Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello rappresenterebbe un primo importante indizio ribassista.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta aggiusteremo il tiro.